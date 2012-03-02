روند برگزاری انتخابات در آذربایجان شرقی به دقت رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روستایی اظهار کرد: این ستاد از زمان شروع اخذ رای، فعالیتهای ستادی و اجرایی خود را در امتداد با فعالیتهای هفته های اخیر، آغاز کرده و هیچ مشکلی در زمینه برگزاری سالم انتخابات تاکنون وجود نداشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ مشکلی در حوزه های مختلف انتخابیه و دو هزار و 790 شعبه اخذ رای استان وجود ندارد و تمامی برنامه ها طبق روال و معمول در حال انجام است.

روستایی با اشاره به کنترل وضعیت شهرستانها از طریق ویدئو کنفرانس، گفت: تاکنون در ارتباط مستقیم با تمامی شهرستانهای 20 گانه استان، مشکلی حادی در زمینه اخذ آرای مردم و روند برگزاری انتخابات گزارش نشده است.

به گفته وی، در حال حاضر تنها در تعدادی محدودی از مناطق روستایی شهرستانهای میانه، بستان آباد و چارایماق به دلیل شرایط نامساعد جوی، در رابطه با رسیدن به موقع برخی صندوقهای سیار رای وجود دارد که تلاش می شود این مشکلات جزئی نیز تا ساعاتی دیگر حل و فصل شود.