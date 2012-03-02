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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

حیدری در گفتگو با مهر:

مردم چابهار با حضور گسترده در انتخابات دشمن را وادار به عقب نشینی می کنند

مردم چابهار با حضور گسترده در انتخابات دشمن را وادار به عقب نشینی می کنند

چابهار - خبرگزاری مهر: فرماندار چابهار گفت: مردم این شهرستان امروز با حضور گسترده و پرشور خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دشمن را وادار به عقب نشینی می کنند.

ایرج حیدری در گفتگو با خبرنگا مهر، اظهار داشت: امروز 232 شعبه اخذ رای آرای مردم حوزه انتخابیه چابهار، نیکشهر و کنارک را جمع آوری می کنند.

وی گفت: سه هزارو 480 نفرشامل نمایندگان شورای نگهبان و اعضای نظارت و حفاظت در این حوزه انتخابیه فعالیت می کنند.

وی افزود: صندوق‌ های اخذ رای در حوزه انتخابیه چابهار به دورترین مناطق و روستاها ارسال شده و مردم به راحتی و بدون دغدغه در حال طی کردن مراحل انتخاباتی سالم و باشکوه هستند.

فرماندار چابهار بیان داشت: تمامی تمهیدات لازم امنیتی برای برگزاری انتخاباتی سالم در حوزه انتخابیه چابهار اندیشیده شده است.

وی گفت: برگزار کنندگان انتخابات با رعایت امانت داری و در نهایت سلامت تلاش خواهند کرد انتخابات 12 اسفند بدون هیچگونه مشکلی انجام شود.

وی افزود: مردم باید با آگاهی کامل فردی را به عنوان نماینده خود در مجلس انتخاب کنند که شایستگی لازم را از هر حیث داشته باشد و بتواند در راستای پیشرفت شهر و کشورش تلاش کند.

حوزه انتخابیه چابهار، کنارک و نیکشهر دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 1549138

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