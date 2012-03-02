مردم چابهار با حضور گسترده در انتخابات دشمن را وادار به عقب نشینی می کنند

ایرج حیدری در گفتگو با خبرنگا مهر، اظهار داشت: امروز 232 شعبه اخذ رای آرای مردم حوزه انتخابیه چابهار، نیکشهر و کنارک را جمع آوری می کنند.

وی گفت: سه هزارو 480 نفرشامل نمایندگان شورای نگهبان و اعضای نظارت و حفاظت در این حوزه انتخابیه فعالیت می کنند.

وی افزود: صندوق‌ های اخذ رای در حوزه انتخابیه چابهار به دورترین مناطق و روستاها ارسال شده و مردم به راحتی و بدون دغدغه در حال طی کردن مراحل انتخاباتی سالم و باشکوه هستند.

فرماندار چابهار بیان داشت: تمامی تمهیدات لازم امنیتی برای برگزاری انتخاباتی سالم در حوزه انتخابیه چابهار اندیشیده شده است.

وی گفت: برگزار کنندگان انتخابات با رعایت امانت داری و در نهایت سلامت تلاش خواهند کرد انتخابات 12 اسفند بدون هیچگونه مشکلی انجام شود.

وی افزود: مردم باید با آگاهی کامل فردی را به عنوان نماینده خود در مجلس انتخاب کنند که شایستگی لازم را از هر حیث داشته باشد و بتواند در راستای پیشرفت شهر و کشورش تلاش کند.

حوزه انتخابیه چابهار، کنارک و نیکشهر دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است.