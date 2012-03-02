حضور هنرمندان در مجلس می تواند مهجوریت سینما و تئاتر را کمرنگ کند

پروانه معصومی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت:من به عنوان عضوی از این جامعه در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنم. قطعا حضور هنرمندان هم بی تاثیر نیست. البته خود مردم می دانند وظیفه انها چیست و قطعا شرکت می کنند.

وی افزود: هنرمندان سینما و تئاتر در جامعه مهجور هستند. من خودم40 سال است که کار می کنم و در عرصه های مختلف هنری مشغول بازیگری هستم. تمام این سالها سعی کردم که هر کاری را قبول نکنم. اما حالا بعد از این سالها چه چیزی دارم؟

این بازیگر ادامه داد:البته معتقد نیستم که باید منتظر کمک کسی باشم. اما به هر حال اگر در این سالها به کار دیگری مشغول بودم حداقل بازنشستگی داشتم و یا خیلی امتیازهای دیگر. حتی بیمه ندارم. اگر ما نماینده ای از هنرمندان در کمیسیون فرهنگی مجلس داشتیم قطعا این موارد را پیگیری می کرد و یا بیشتر دلسوز این قشر بود.

وی تاکید کرد:چند سال پیش عنوان شد که بایدهنرمندان بر اساس شاخصه هایی ارزش گذاری شوند. اما این موضوع تا به امروز اعمال نشد. همه چیز در حد یک حرف خوب است. ما در مجلس که خانه ملت است باید یک نماینده داشته باشیم تا پیگیر مسائل هنرمندان باشد.