منوچهر واحدی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر پیشین تیم‌های فوتبال پایه باشگاه سایپا که یک دوره شیمی درمانی را پشت سرگذاشته بود از چند ماه پیش مجددا دچار مشکلات ناشی از بیماری سرطان شد تا اینکه صبح امروز جمعه در سن 57 سالگی در بیمارستان امام حسین (ع) تهران جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مراسم تشییع پیکر مرحوم واحدی از ساعت 10 صبح فردا شنبه از مقابل باشگاه سایپا واقع در کیلومتر پنج جاده مخصوص کرج، بلوار شیشه مینا، خیابان ولی عصر برگزار خواهد شد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر ضایعه درگذشت منوچهر واحدی را به خانواده این مرحوم و اهالی ورزش تسلیت می‌گوید.

