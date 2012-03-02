حضور مردم آمل در انتخابات مجلس همانند 22 بهمن پرشور بود

محمد محمدی که به عنوان نماینده ویِژه فرماندار در خیابان شیخ فضل الله نوری حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور مردم در ساعت اولیه رای گیری قابل توجه وچشمگیر بوده واین نشان از درک بالا و هوشیاری مردم این شهرستان است.



وی افزود: حضور اقشارمختلف مردم به خصوص رای اولی ها درکنار بزرگترهای خود نشان از دوستی وعشق وعلاقه همه آحاد ملت به نظام وانقلاب است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان آمل ادامه داد: ملت بزرگ ایران دریافت که با حضور فعال و موثر در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی ، می تواند نقش برجسته ای را در تحکیم قدرت و اقتدار کشور ایفا کند.

وی افزود: بی شک انتخابات یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین راهها برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت است.

محمدی، فراهم کردن فضای حداکثری برای حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو را مورد تاکید قرار داد و گفت: خوشبختانه ازمدتها قبل این هدف درشهرستان برنامه ریزی شد.

وی یادآورشد: اهمیت انتخابات امسال با سالهای گذشته فرق می کند و بسیار مهم است زیرا همه تلاش دشمنان این است که تفکر تقلب را برنامه ریزی کنند و مسئولان باید هوشیار باشند تا همه ابزارهای لازم برای برگزاری انتخابات آماده و مهیا شود.