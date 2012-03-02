مشکل اینترنتی و مخابراتی در شعب اخذ رای اصفهان وجود ندارد

سید فاضل زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز از 25 فرایند انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 24 فرایند به صورت رایانه‌ای انجام می‌شود، اظهار داشت: مخابرات نقش ویژه‌ای در برگزاری انتخابات این دوره ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در شعب اخذ رای در شهرستان مبارکه انتخابات به صورت صد درصد رایانه‌ای برگزار می‌شود، تصریح کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی حدود دو هزار و 500 شعبه اخذ رای در استان اصفهان در برگزاری انتخابات به صورت رایانه‌ای هیچ مشکلی نداشته‌ایم.

رئیس کمیته مخابرات ستاد انتخابات اصفهان با بیان اینکه در انتخابات رایانه‌ای از پروتکل ارتباطی USSD استفاده شده ، ادامه داد: این بستر ارتباطی در تمامی شهرها و 94 درصد روستاهای استان اصفهان تعبیه شده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی کارمندان مخابرات استان اصفهان در برگزاری انتخابات 12 اسفند و فرآیند رایانه‌ای آن در آماده باش هستند، تاکید کرد: در روستاهایی که تحت پوشش پروتکل USSD نیستند نیز انتخابات رایانه‌ای از طریق اینترنت دایال آپ ( Dial up ) یا به صورت آفلاین ( off line) صورت می‌گیرد.

زمانی در مورد اینکه در صورت بروز مشکل در یکی از شعب اخذ رای چه تدابیری اندیشیده است، افزود: در زمان انتخابات اگر اینترنت شعبه‌ای به حالت آفلاین شود، اطلاعات و فرایندهای انتخابات به نزدیک‌ترین شعبه دارای پروتکل ارتباطی تعریف شده انتقال می‌یابد.

