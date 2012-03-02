به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه مبارکه در مورد وظایف نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان مجلس باید برای خدمت به مردم تلاش کنند و در دوران نمایندگی خود همه تلاش خود را برای حل مشکلات مردم به کار گیرند.

وی با بیان اینکه افراد انتخاب شده مسئولیت سنگینی دارند، تصریح کرد: افراد انتخاب شده باید همواره برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و کاندیداهایی که انتخاب نمی‌شوند نباید بر این عقیده باشند که چیزی از دست داده اند بلکه می‌توانند در موراد دیگر به نظام جمهوری اسلامی خدمت کنند .

امام جمعه مبارکه در مورد مواضع اخیر آمریکا و اروپا در قبال انتخابات ایران گفت: همه می‌دانند که غرب علاقه‌ای به حضور مردم در انتخابات ندارد زیرا مخالفان نظام جمهوری اسلامی از سلامت انتخابات ایران هراس دارند بنابراین تلاش می‌کنند که با به انحراف کشاندن انتخابات، آن را به حاشیه ببرند.

وی بیان داشت: استقبال مردم از انتخابات مشت محکمی بر دهان دشمنان ایران است و مردم با این کار مشت محکمی به دهان دشمنان می‌زنند و به آنها ثابت می‌کنند که برای وحدت خود ارزش قائلند و هیچگاه خام توطئه‌های شوم دشمنان نمی‌شوند.

رحیمی ادامه داد: مخالفان جمهوری اسلامی به دنبال آن هستند که به بهانه انتخابات، بین اقشار مختلف مردم دودستگی ایجاد کنند اما هوشیاری مردم اجازه نمی‌دهد که دشمنان به این هدف خود برسند.

وی با اشاره به اینکه مردم می‌توانند اقتدار خود را به جهانیان ثابت کنند، افزود: هم اکنون نقش مردم در انتخابات پیش‌رو مهم تر از دیگران است چراکه تنها آنها با حضور در انتخابات می‌توانند توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند و از آنها می‌خواهم با قدرت در انتخابات شرکت کنند.