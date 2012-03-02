بانون گلستان در انتخابات پیشرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی بعد از ظهر جمعه در حاشیه ستاد انتخابات استان گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون زنان هم در درک ضرورت ها و هنگامه های خطر، بسیار خوب حضور پیدا کردند و این بار نیز با حضور خود در انتخابات، جایگاه مدیریتی خود را در جامعه، خانواده و در میان فرزندان حفظ می کنند.

وی افزود: آنان چون باورهای عمیق را در خود پرورش دادند نه تنها برای خود بلکه برای اعضای خانواده نیز حضور در انتخابات را احساس تکلیف می دانند.

مهدوی اضافه کرد: بانوان با این جایگاه، همسران و فرزندان خود را برای حضور جدی و پرشور دعوت می کنند و احساس خوبی را برای اعضای خانواده به وجود می آورند.

وی افزود: با برگزاری دوره ها و همایش های مختلف در بین اقشار مختلف زنان، ویِژگی های نماینده مجلس بیان شده و توسط مسئولان نظام و افرادی که نقش تاثیرگذاری دارند این جایگاه تبیین شده است.

نیمی از جمعیت یک میلیون و 700 هزار نفری گلستان را بانوان تشکیل می دهند.