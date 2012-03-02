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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

مهدوی:

بانون گلستان در انتخابات پیشرو هستند

بانون گلستان در انتخابات پیشرو هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان، بانوان را در این دوره از انتخابات مجلس نهم پیشرو بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی بعد از ظهر جمعه در حاشیه ستاد انتخابات استان گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون زنان هم در درک ضرورت ها و هنگامه های خطر، بسیار خوب حضور پیدا کردند و این بار نیز با حضور خود در انتخابات، جایگاه مدیریتی خود را در جامعه، خانواده و در میان فرزندان حفظ می کنند.

وی افزود: آنان چون باورهای عمیق را در خود پرورش دادند نه تنها برای خود بلکه برای اعضای خانواده نیز حضور در انتخابات را احساس تکلیف می دانند.

مهدوی اضافه کرد: بانوان با این جایگاه، همسران و فرزندان خود را برای حضور جدی و پرشور دعوت می کنند و احساس خوبی را برای اعضای خانواده به وجود می آورند.

وی افزود: با برگزاری دوره ها و همایش های مختلف در بین اقشار مختلف زنان، ویِژگی های نماینده مجلس بیان شده و توسط مسئولان نظام و افرادی که نقش تاثیرگذاری دارند این جایگاه تبیین شده است.

نیمی از جمعیت یک میلیون و 700 هزار نفری گلستان را بانوان تشکیل می دهند.

کد مطلب 1549149

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