هیچ گونه تخلف انتخاباتی در استان کرمانشاه گزارش نشده است

مجتبی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم باید امروز در انتخابات کاندیدای مورد نظر خود بسیار دقت کنند و گزینه های خوب و کارآمدی را به مجلس نهم بفرستند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه تاکید کرد: مردم گزینه هایی را به مجلس بفرستند که هم در مسیر ولایت فقیه حرکت کنند و هم با اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی به خوبی آشنایی داشته باشند.

ملکی با اشاره به برخی از ویژگی های این کاندیداهای اصلح، گفت: یک کاندیدای خوب باید هم طبق معیارهای امام راحل و هم شهدای نظام حرکت و عمل کند که این نامزدها باید در اولویت انتخاب مردم باشند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه افزود: دادستانی کرمانشاه شعب ویژه ای به نام "شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی" راه اندازی کرده است.

وی تاکید کرد: در این شعبه با هرگونه تخلف انتخاباتی برخورد سریع می شود و باید گفت که خوشبختانه تا این لحظه هیچ گونه تخلف انتخاباتی در سطح استان کرمانشاه گزارش نشده است.

ملکی در پایان گفت: شعبه مذکور امروز در حالت آماده باش قرار دارد تا به هرگونه تخلف احتمالی در انتخابات مجلس نهم در کرمانشاه در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی کند.

