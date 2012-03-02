کاندیداها در صورت رای نیاوردن آب به آسیاب دشمن نریزند

به گزارش خبرنگارمهر، آیت‌الله محسن مجتهدشبستری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه تبریز در مصلای امام خمینی(ره) این شهر اظهار کرد: در فتنه 88 همانطور که شاهدیم بودیم و رهبری نیز بیان کردند کلاه بر سر عده‌ای رفت و لازم است در این دوره از انتخابات نامزدها مراقب باشند شکست خود را با سخنان یاوه جبران نکنند.

امام جمعه تبریز گفت: مطمئن باشید در جمهوری اسلامی با وجود ساز و کارهای لازم و قانونی تقلب غیرممکن است و از این رو باید از بیان سخنان بیهوده که فقط دشمن را شادمان می‌کند پرهیز کنند.

خطیب جمعه تبریز تصریح کرد: از نامزدهای مجلس نهم انتظار است که بعد از اعلام نتایج در جلسات صمیمی با هم حاضر شده و پیروزی نامزدهای راه یافته به مجلس را تبریک بگویند تا به این وسیله صفا و صمیمیت در جامعه نهادینه شود.

وی، جایگاه مجلس شورای اسلامی را به ‌عنوان قوه مقننه بسیار حائز اهمیت دانست و بر انتخاب اصلح بر اساس فرمایش و توصیه بزرگان و مقام معظم رهبری تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی در ادامه به برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی سوریه اشاره کرد و گفت: این تغییرات با توجه به وضعیت سوریه لازم و ضروری بود تا خواست مردم تحقق یافته و مخالفان دولت نیز به خواست خود برسند.

وی افزود: 60 درصد مردم در انتخابات حاضر شدند و 89 درصد رای مثبت به قانون اساسی سوریه دادند که خود این امر دشمنان اسلام و سوریه را مایوس کرد.

مجتهدشبستری تصریح کرد: هر چند نظر مردم در این انتخابات تامین شد اما به نظر می‌رسد دولتهای مرتجع منطقه که دنباله‌رو آمریکا هستند به این امر رضایت نداده و در صدد ادامه آشوبگری در سوریه هستند که از همین جا به آنان اعلام می‌کنیم اگر دست از این دشمنی بر ندارند موجبات رسوایی و ضربه زدن به حیثیت خود و اربابانشان را فراهم خواهند کرد.

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به سالروز تشکیل کمیته امداد و بنیاد مستضعفان و جانبازان به‌عنوان دو یادگار ارزشمند امام راحل اشاره کرد و تاسیس آنها را نشانه درایت خمینی کبیر دانست.

وی گفت: 14 تا 20 اسفند هفته نیکوکاری نامگذاری شده که لازم است همه در آستانه سال نو کمک به محرومان را مورد توجه قرار دهیم.

امام جمعه تبریز در ادامه به 15 اسفند، روز درختکاری و منابع طبیعی اشاره کرد و حفظ این منابع را توصیه قرآن ارزیابی کرد.