نتیجه نهایی آراء در نظر آباد بامداد شنبه اعلام می شود

بهرام کیایی در حاشیه حضور در مسجد جامع نظر آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، حال و هوای انتخابات در این شهرستان را پرشور توصیف کرد و اظهار داشت: از نخستین ساعات بامداد امروز مردم با حضور در شعب اخذ رای نشاط خاصی به شهرستان بخشیدند.

وی گفت: ستاد انتخابات شهرستان نیز پس از تحویل صندوق ها به نمایندگان در شعبه ها هماهنگی های لازم را به منظور برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی انجام دادند.

کیایی گفت: بر اساس قانون ساعت رای گیری از 8 صبح آغاز و تا ساعت 18 ادامه دارد، اما پیش بینی می شود این زمان تمدید شود.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان نظرآباد با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: مردم این شهرستان در راهپیمایی 22 بهمن به طور گسترده شرکت کردند و پیش بینی می شد که روز 12 اسفند حماسه دیگری خلق کنند.



کیایی همچنین از فعال بودن 83 شعبه اخذ رای در شهرستان نظرآباد خبر داد و گفت: این شعبه ها برای سهولت دسترسی مردم در نقاط مختلف شهر مستقر شده اند.



سلامت انتخابات با نظارت ناظران کنترل می شود



وی در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد تا پیش از اتمام زمان رای گیری، همه صندوق ها توسط ناظران بازدید می شوند تا سلامت انتخابات تامین شود.



رئیس ستاد هیئت انتخابات استان البرز همچنین در خصوص پیش بینی نتایج و شمارش آرا اظهار گفت: نتیجه نهایی شمارش آراء در نظرآباد احتمالا تا بامداد فردا شنبه اعلام می شود.

وی افزود: در برخی شعبه ها حضور مردم بیشتر است و همین امر سبب می شود که نتیجه نهایی شمارش آرا فردا اعلام شود.