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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

وزیر تجارت مالزی خبرداد:

امضای توافقنامه تجارت آزاد با ترکیه / نمایشگاه بازرگانی ترکیه در مالزی

امضای توافقنامه تجارت آزاد با ترکیه / نمایشگاه بازرگانی ترکیه در مالزی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر تجارت بین المللی و صنعت مالزی با اشاره به امضای توافقنامه تجارت آزاد (FTA)بین ترکیه و مالزی در سال جاری، پیش بینی کرد حجم تجارت بین دو کشور پس از امضای این توفقنامه به بیش از 5 میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "مصطفی محمد" در حاشیه نمایشگاه بازرگانی ترکیه در کوالالامپور به خبرنگاران حجم تجارت بین دو کشور در سال 2011 را 1.09 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: 930 میلیون دلار از این مقدار سهم صادرات مالزی به ترکیه بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد با پایان مذاکرات در سه یا چهار ماه آینده توافقنامه تحارت آزاد بین مالزی و ترکیه به امضای طرفین برسد.

مالزی طی چند سال گذشته با کشورهای ژاپن ، پاکستان، شیلی، نیوزیلند و هند قرارداد تجارت آزاد (FTA) امضا کرده و در حال حاضر 61 درصد از کل تجارت خارجی مالزی با این کشورهاست.

استرالیا و اتحادیه اروپا دیگر شرکای تجاری مالزی هستند که قرار است در سال جاری میلادی توافقنامه تجارت آزاد با این کشور امضا کنند.

کد مطلب 1549156

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