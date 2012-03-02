به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره مد و لباس فجر با حضور سید محمد حسینی، وزیر ارشاد؛ حمید شاهآبادی معاون هنری ارشاد و جمعی از نمایندگان مجلس در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افتتاح شد.
در ابتدای این مراسم کیوان سهرابی؛ دبیر اجرایی جشنواره به روی صحنه رفت و گفت: رشد و توسعه پایدار کشور ایران و توسعه هنر در گرو لطف الهی است. جشنواه مد و لباس هم با این الطاف کار خود را آغاز کرد تا سالهای بعد بتوانند به درخت تنومندی تبدیل شود که میوههای آن کام ملت را شیرین کند.
وی با اشاره به اقدامات برای برگزاری جشنواره بیان کرد: ساماندهی دبیرخانه جشنواره مد و لباس از 15 دی کار خود را آغاز کرد و بعد از ان به جمعآوری اطلاعات و بانک اطلاعاتی که تاکنون هفت هزار نفر را شناسایی کردهایم که در حوزه مد و لباس کار میکنند.
وی ادامه داد: طراحی سیستم پیام کوتاه، طراحی پوستر و تندیس جشنواره، طراحی لوگوی برنامه، ساماندهی کارگروه مد و لباس به عنوان نماد جشنواره و ... از برنامههایی بود که اجرا کردهایم.
سهرابی به بازدید از سایت این جشنواره اشاره کرد و گفت: تاکنون 700نفر ثبتنام اینترنتی کردند و باقی حاضران در جشنواره با حضور در دفتر دبیرخانه برای حضور در نخستین جشنواره مد و لباس فجر اعلام امادگی کردند.
وی ضمن ارائه امار جشنواره در پایان گفت: تدوین شاخصها و استانداردهای انتخاب آثار یکی از برنامهها و مشخصات کاری کارگروه مدو لباس بود که با مطالعه و راهنمایی اساتید و همچنین صنوف دخیل در امر طراحی و اجرای لباس به یکسری آثار رسیدیم که در جشنواره به نمایش گذاشتهایم.
در ادامه سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ما در مورد لباس و مد به دنبال کار تجاری نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که فرهنگسازی کنیم. اینکه در اولین جشنواره مد و لباس 2780 رسیده نشاندهنده اهتمام ایدهپردازان در این حوزه است.
وی افزود: امیدواریم برکات این جشنواره در جامعه نمود پیدا کند که این مهم میسر نمیشود مگر با حمایتهای سایر دستگاههایی که در این مقوله دخیل هستند مانند وزارتخانهای صنایع و بازرگانی و البته صدا و سیما.
حسینی خاطرنشان کرد: حجاب نشان از حجب و حیاست و هیچ دین و آئینی همسنگی انسان با حیوان را برنمیتابد. حجاب گاه راه است که با عبور از این راه به مرز اعتبار خواهیم رسید.
وی لباس را یک نماد فرهنگی دانست و بیان کرد: لباس تنها برای پوشاندن بدن و حفاظت تن در مقابل سرما نیست بلکه امروزه به عنوان تشخص و تجدد است که البته افراطی توجه نکردن به آن نیز آنچنان ناثواب نیست.
گفتنی است جشنواره مد ولباس فجر از 11 تا 18 اسفند ماه در تهران برگزار میشود
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