پیروز واقعی انتخابات 12 اسفند رهبری و مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه های نماز جمعه این هفته شیروان افزود: همانگونه که نامزدهای مجلس شورای اسلامی با رقابتی فعال در هفته تبلیغات انتخاباتی، سبب شور و نشاط جامعه شدند باید پس از انتخابات نیز زمینه ساز فضای دوستی و همدلی باشند.

وی گفت: لازم است همه اقشار مردم با مشارکت در سرنوشت جامعه، در جهت ارائه الگویی مناسب برای کشورهای منطقه کوشا باشند.

خطیب نماز جمعه شیروان با بیان اینکه 12 اسفند روز پیروزی ملت ایران و شکست دشمنان نظام است افزود: از فردای روز انتخابات همه مردم فارغ از هر تفکر سیاسی دوشادوش هم برای پیشرفت و توسعه کشور تلاش کنند.

وی با اشاره به هفته منابع طبیعی خواستار حفظ و حراست بیشتر از این منابع خدادی توسط مردم و مسئولان مربوطه شد.

کوثری با اشاره به روز احسان و نیکو کاری گفت: مردم همانند گذشته برای یاری نیازمندان جامعه پیشگام شوند.

امام جمعه شیروان با تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه (س) گفت: مرقد آن حضرت نگین انگشتر قم و ایران است که با درخشش فقاهت و بیداری، این شهر را در عرصه گیتی برجسته کرده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شیروان از حضور با شکوه مردم در انتخابات 12 اسفند قدر دانی و تصریح کرد: حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات باعت خنثی شدن تمامی توطئه ها، فشار ها و تحریم های دشمنان می شود.