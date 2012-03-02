نظر مردم باید در راستای احکام الهی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جدیدی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان امروز در مورد مسئله حساس انتخابات امسال اظهار داشت: مجلسی که پس از انقلاب و بر اساس ارزش‌های دو مقوله جمهوری و اسلامی به وجود آمد، خط بطلانی بر تاریخ استبدادی شاهنشاهی هزاران ساله ایران کشید.

وی در بازدید خود از 12 صندوق در جایگاه‌های مختلف انتخاباتی گفت: با قدرشناسی از مردم خوب ایران باید خداوند را شاکر باشیم.

مسئول ستاد اقامه نماز استان اصفهان اشاره‌ای به حضور خوب و چشمگیر مردم در انتخابات کرد و بیان داشت: به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر دشمن شکن بودن این انتخابات دست پیدا می‌کنیم.

وی اظهار داشت: طبق نظر مراجع بزرگ تقلید حضور در انتخابات جز امور عبادی است که وظیفه مقلدان نیز پیروی از نظرات است.

جدیدی در ارتباط یکی از بیانات امام خمینی (ره) در مورد کتاب شاه به نام "مأموریتی برای وطنم" گفت: شاه در این کتاب از ارائه لیست نمایندگان مجلس از طرف دول روسیه و انگلیس خبر می‌دهد که این نکته نتیجه فرمایشی بودن مجلس در رژیم پهلوی بوده است.

وی با بیان اینکه ایرانیان به کشور خود علاقه زیادی دارند، تاکید کرد: جمهوری اسلامی جایگزین نظام هزاران ساله‌ای استبدادی شده است که در آن نظام تمام اختیارات ملک و ملت در اختیار تنها یک نفر به اسم شاه بوده و چاره‌ای جز اطاعت برای مردم وجود نداشته است.

مسئول ستاد اقامه نماز استان اصفهان تاکید کرد: برای رسیدن به ایران امروز راه طولانی را پشت سر گذاشته‌‌ایم.

وی اشاره‌ای به دوران مشروطه پهلوی و قاجار کرد و اظهار داشت: حتی در این دوران نیز از نظر و رای مردم خبری نبوده است.

جدیدی با بیان اینکه تمام ایران به مردم این کشور تعلق دارد، اضافه کرد: طبق نظر امام خمینی(ره) میزان رای مردم است که توجه به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در سوق دادن فرزندان این کشور به سوی صندوق انتخابات، تاکید کرد: وادار کردن خانواده‌‌ها برای فرستادن فرزندانشان به پای صندوق‌های رای بسیار با اهمیت است.

مسئول ستاد اقامه نماز استان اصفهان ادامه داد: برای رسیدن به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر دشمن شکن بودن انتخاب امروز، باید از فرصت‌های باقی‌مانده استفاده کنیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود اشاره‌ای به تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کرد و بیان داشت: با استفاده از هر قلمی و دمی و موقعیتی به محرومان جامعه کمک کنیم.

جدیدی افزود: دین اسلام در امور نماز، عدل و سایر مقوله‌‌ها بر اساس قیام استوار شده است.