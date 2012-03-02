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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

احمدی:

هیچ تخلف انتخاباتی در خراسان رضوی گزارش نشده است

هیچ تخلف انتخاباتی در خراسان رضوی گزارش نشده است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امنیتی و انتظامی انتخابات خراسان رضوی گفت: تا ساعت 14 امروز جمعه هیچ تخلف انتخاباتی در سطح این استان گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین احمدی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در انتخابات نهمین دوره مجلس تمام دستگاه ها هماهنگ عمل کردند و  تا پایان رای گیری نیز این تعامل برقرار خواهد بود.

وی عنوان کرد: در زمان ثبت نام و بعد از آن این کمیته تمام موارد را رصد کرده است و با همکاری اعضای ستاد و کاندیداها هیچ مورد تخلفات انتخاباتی تا این ساعت از برگزاری گزارش نشده است.

وی تاکید کرد: از دیروز که تبلیغات به پایان رسیده نیز هیچ تخلفی مبنی بر تبلیغ کاندیداها گزارش نشده است.

وی ادامه داد: 12 هزار نیروی انتظامی بر روند انتخابات در خراسان رضوی نظارت دارند که برای هر صندوق میانگین 4 نفر است.

وی بیان کرد: سه فروند بالگرد برای مسائل امنیتی انتخابات در استان پیش بینی شده است و امکان انتقال صندوق های رای از طریق هوایی نیز پیش بینی شده است.

وی افزود: تاکنون هیچ کدام از فرمانداران در سطح استان تقاضای بالگرد نکرده اند.

کد مطلب 1549161

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