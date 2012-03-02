شرکت در انتخابات عمل به تکلیف شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موسوی ضمن حضور در صندوق اخذ رای در یکی از اظها کرد: هر رای تیری به قلب دشمن و نشانه عمل به تکلیف شرعی است.

وی ادامه داد: خداوند متعال بیان می کند که «خیر الخیر ما کان عاجله» و مردم نیز باید هر چه زودتر پای صندوقهای رای حاضر شوند و افرادی هم که در این امر پسندیده شرکت کردند «سعیکم مشکور و عملکم مقبول» هستند.



آیت الله موسوی جزایری تصریح کرد: مردم مسلمان و غیور ایران تا پایان امروز وظیفه دارند در این امر پسندیده شرکت کنند و چه بهتر که هر چه زودتر اقدام به انجام این عمل کنند و باید برای این کار خود ارزش قائل شوند زیرا با این کار ضربه محکمی بر پیکره استکبار جهانی زده می شود.



امام جمعه اهواز با اشاره به اقدامات و دسیسه های دشمنان نسبت به خدشه در روند برگزاری انتخابات، اظهار کرد: حضور در انتخابات به معنای شرکت کردن در تعیین سرنوشت کشور است و حال آن که دشمن با شدت در تلاش برای ضربه به نظام اسلامی است و برای اجرایی کردن این مسئله اقدامها و استراتژیهای زیادی همچون تحریم و تهدید در پیش گرفته، مردم باید در این انتخابات مهم شرکت حداکثری داشته باشند.



نماینده ولی فقیه در خوزستان در پایان سخنان خود حضور حداکثری مردم در انتخابات را به معنای دلبستگی به آرمانهای انقلاب دانست و گفت: این حضور حداکثری مردم دشمنان را نا امید می کند.



در خوزستان دو هزار و 809 صندوق اخذ رای وجود دارد که از این تعداد یک هزار و 951 صندوق به صورت ثابت و 858 صندوق سیار هستند همچنین به موجب قانون، در اهواز سه صندوق فرعی کار رای‌گیری از اقلیتهای مذهبی را انجام می دهند.