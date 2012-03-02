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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

حسینی در گفتگو با مهر:

کابلهای مخابراتی 20 روستای گلستان مجدد وصل شد

کابلهای مخابراتی 20 روستای گلستان مجدد وصل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مخابرات استان گلستان گفت: برای وصل مجدد کابلهای مخابراتی در 20 روستای استان قریب به یک میلیاردو 200 میلیون تومان هزینه شده است.

سید اسحاق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پهنای باند مناسب در همه نقاط استان فراهم شده است و ارتباطات اینترنتی و تلفنی مهیاست.

وی ادامه داد: با تامین زیر ساختهای ارتباطی لازم در 550 مرکز تلفن ثابت و یک هزار و 800 ایستگاه تلفن همراه و 440 مرکزict روستایی نیازهای ارتباطی لازم برای یک هزار و 190 شعبه اخذ رای در سراسر استان تامین شده است.

حسینی اظهار داشت: در شهرستان علی آباد نیز که انتخابات به صورت الکترونیکی در 95 شعبه انجام می شود همه امکانات لازم مهیاست.

وی تصریح کرد: پهنای باند مورد نیاز در علی آباد مشخص و مهیا است.

حسینی تاکید کرد:  تیم های پشتیبانی در شهرستانهای مختلف بصورت انلاین و فعال در آماده باش به سر می برند.

کد مطلب 1549164

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