به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصر‌اللهی با حضور در شعبه 132 حوزه انتخابیه اراک و کمیجان رای خود به صندوق انداخت و در جمع خبرنگاران گفت: هر رای مردم تیر خلاصی بر قلب دشمنان اسلام و بیانگر آن است که ملت ایران تا آخرین نفس پایبند به انقلاب و آرمان‌های انقلاب بوده و لحظه‌ای از اهداف انقلاب دست بر نخواهند کشید.

وی افزود: ایران اسلامی از کشورهای مدعی دموکراسی است و امروز این دموکراسی را برای تمام جهانیان به اثبات خواهد رسید.

رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی با به اهمیت حضور گسترده مردم در پای صندوق‌‌های اخذ رای گفت: تمام تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات سالم در استان اندیشیده شده و هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات در هیچ نقطه‌ای از استان وجود ندارد.

وی گفت: 13 هزار و 937 نفر در قالب عوامل هیئت های اجرایی، بازرسی و نظارت انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی استان مرکزی را برگزار می کنند

وی افزود: از این تعداد یک هزار و 958 نفر جزو هیئت بازرسی، سه هزار و 600 نفر ناظرین و شش هزار و 153 نفر از هیئت اجرایی هستند.

نصرالهی افزود: در میان برگزارکنندگان انتخابات یک هزار و 952 نفر نیز مامورانتظامی هستند که در برقراری نظم و امنیت با ستاد انتخابات استان مرکزی تا پایان روزهمکاری دارند.



