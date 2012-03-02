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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

فرهادی نیا در گفتگو با مهر:

انتخابات در دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ به خوبی در حال برگزاری است

انتخابات در دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ به خوبی در حال برگزاری است

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی کوهرنگ گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در دهستان موگویی به خوبی در حال اجراست.

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه ارتباطی دهستان موگویی با استان چهار محال و بختیاری و مرکز شهرستان قطع است.

وی افزود: عوامل اجرایی انتخابات در این منطقه دیروز و شب گذشته با ماشینهای کمک دار از سمت استان لرستان وارد این منطقه شدند و دراین منطقه مستقر شدند.

بخشدار مرکزی کوهرنگ بیان داشت: پیش بینی شده برای انتقال صندوق های رای از بالگرد استفاده شود.

وی تاکید کرد: بارش فراوان برف در شهرستان کوهرنگ موجب بسته شدن گردنه عسلکشان شده و باز کردن این گردنه به هیچ وجه امکان پذیر نبود.

دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ دارای15 روستا و افزون بر چهار هزار و 500 نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1549167

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