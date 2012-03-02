انتخابات در دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ به خوبی در حال برگزاری است

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه ارتباطی دهستان موگویی با استان چهار محال و بختیاری و مرکز شهرستان قطع است.
وی افزود: عوامل اجرایی انتخابات در این منطقه دیروز و شب گذشته با ماشینهای کمک دار از سمت استان لرستان وارد این منطقه شدند و دراین منطقه مستقر شدند.
بخشدار مرکزی کوهرنگ بیان داشت: پیش بینی شده برای انتقال صندوق های رای از بالگرد استفاده شود.
وی تاکید کرد: بارش فراوان برف در شهرستان کوهرنگ موجب بسته شدن گردنه عسلکشان شده و باز کردن این گردنه به هیچ وجه امکان پذیر نبود.
دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ دارای15 روستا و افزون بر چهار هزار و 500 نفر جمعیت دارد.
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