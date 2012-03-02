به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی نوری در جمع خبرنگاران مستقر در وزارت کشور با بیان اینکه بر اساس گزارشهای رسیده از 31 ستاد استانی به وزارت کشور در اغلب شعب اخذ رای سراسر کشور مردم قبل از ساعت 8 صبح برای شرکت در انتخابات در شعب اخذ رای حاضر بودند، گفت: بعضا مردم بعد از پایان دعای ندبه با همان حس معنوی که داشتند به سمت شعب اخذ رای راهی شده بودند و صف هایی را در محل شعب اخذ رای تشکیل داده بودند.

جانشین ستاد انتخابات کشور افزود: سامانه جامع انتخابات نشان می دهد در ساعت 8و 15 دقیقه صبح امروز پس از انجام تشریفات اولیه، اولین آراء به صندوق ها انداخته شده بود.

همچنین گزارش هایی که مجموعه رسانه ها بخصوص رسانه ملی از حوزه های انتخابیه مختلف پخش کرده اند برای افرادی که در امر برگزاری انتخابات تجربه دارند گواه این مطلب است که مشارکت قابل توجهی در این دوره انتخابات رقم می خورد.

نوری با اشاره به تاکیدات مکرر وزارت کشور در روزهای اخیر برای اینکه مردم در ساعات آغازین روز رای گیری نسبت به شرکت در انتخابات اقدام کنند، اضافه کرد: صف هایی که در شعب اخذ رای در انتخابات های گذشته معمولا از بعدازظهر جلوی شعب اخذ رای تشکیل می شد، در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی به پیش از ظهر منتقل شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا زمان رای گیری تمدید می شود، گفت: با توجه به برآوردهایمان قطعا نیازمند تمدید زمان رای گیری خواهیم بود.

جانشین ستاد انتخابات کشور درباره مسائل امنیتی که در روز برگزاری انتخابات ایجاد شده است نیز افزود: مسائل امنیتی انتخابات در کمیته مربوطه به امنیت مدیریت می شود اما آنچه در فضای کلی اجرای انتخابات بوجود آمده از جانب پاره ای هواداران کاندیداها تخلفاتی صورت گرفته که عموما این تخلفات به تبلیغات در اطراف و اکناف شعب اخذ رای مربوط می شود.

نوری با اعلام اینکه بلافاصله پس از پایان اخذ رای کار شمارش آرا بدون وقفه انجام خواهد شد، گفت: در حوزه های انتخابیه ای که جمعیت کمتر خواهد بود زمان تجمیع آراء سریعتر انجام می شود و پیش بینی می کنیم در پاره ای شعب در روز شنبه بتوانیم نتیجه تجمیع آراء را اطلاع رسانی کنیم اما زمان شمارش آراء در شعب بزرگ و کلان شهرها به 48 و 72 ساعت کشیده می شود.

وی در پاسخ به اینکه شرایط شکایت نامزدها به نتیجه انتخابات چگونه است، گفت: آنچه در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ترسیم شده در همه فرآیندها فرصت برای طرح شکایت دیده شده است و داوطلبان در صورتی که شکایت داشته باشند می توانند موضوع خود را مطرح کنند و 7 روز فرصت برای بررسی شکایت ها وجود دارد البته شکایت هایی که مبهم باشند و قابل بررسی نباشند در دستور کار قرار نخواهند گرفت اما شکایاتی که مشخص باشند، منجر به بازشماری صندوقها و آراء می شوند و در صورتی که شکایت وارد باشد و نتیجه بازشماری ها اختلاف عمده ای با نتیجه اولیه داشته باشد بدیهی است که نتیجه بازشماری شده مبنای عمل قرار می گیرد.