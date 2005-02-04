ليست مورد حمايت آيت الله سيستاني همچنان پيشتاز است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين هيات اعلام كرد : ليست ائتلاف عراق يكپارچه تاكنون بيش از دو ميليون راي ازكل آراي شمارش شده را به خود اختصاص داده است و ليست اياد علاوي نخست وزير موقت معروف به العراقيه تنها 500 هزار راي را بدست آورده است .



يك مسئول در هيات عالي اجرايي انتخابات عراق اعلام كرد : ليست ائتلاف عراق يكپارچه تاكنون دو ميليون و 212 هزار راي را در ده استان عراق كسب كرده است.



ليست العراقيه متعلق به علاوي رده دوم را با 579 هزار راي از كل آراي شمارش شده تاكنون به خود اختصاص داده است.



به گفته سخنگوي هيات عالي اجرايي انتخابات تاكنون سه ميليون و 300 هزار راي شمارش شده است .



اين نتايج پس از شمارش آرا در 35 درصد از حوزه هاي راي گيري در كشور بدست آمده است.



هيات عالي اجرايي انتخابات روز گذشته اعلام كرده بود : ائتلاف عراق يكپارچه به هفتاد درصد از آراي راي دهندگان پس از شمارش ده درصد آرا دست يافت.



بر اساس اين گزارش 45 درصد از آراي مراكز راي در بغداد شمارش شده است كه ليست ائتلاف عراق يكپارچه در بغداد 610 هزار و 14 راي بدست آورد و در مقابل 257 هزار و 366 راي به ليست العراقيه متعلق به علاوي اختصاص يافته است.



ليست كادرها و نخبگان ملي مستقل به رهبري فتح الله غازي اسماعيل با 15 هزارراي در بغداد پس از ليست ائتلاف عراق يكپارچه والعراقيه در رده سوم قرار دارد.