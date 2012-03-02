نوای حضور در البرز طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز البرز میزبان گام هائی استوار ومحکم از مردم در پای صندوق های رای برای رقم زدن افتخاری دیگر در استان است.

شعب اخذ رای امروز تنها محلی برای انتخاب کاندیدای اصلح و روانه کردن فردی به مجلس شورای اسلامی میزبان حضور مردم نیست بلکه هریک از شعب ، جبهه ای است که حضور در آن جنگیدن با دشمن در خط حمله است.

حضور پای صندوق های رای پاسخی است قاطع به تهدیدها و تحریم های دشمنان خارجی و تلاش مذبوحانه دشمنان داخلی برای کاهش اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، و اعلام آنکه این اقدامات از نظر مردم غیورایران حبابهائی توخالی است که کوچکترین نفوذی بر مردم ایران ندارند.

امروز صدای شکسته شدن استخوان های دشمنان زیر گام های سنگین و پر صلابت البرزی ها هم زمان با سراسر کشور به گوش می رسید و چه زیبا مردم این کهن بوم ندای رهبر و مقتدای خود را لبیک گفتند.

لبیک البرزی ها به ندای ولی فقیه که بی شک خواست و مطالبه امام راحل و شهدای پاک انقلاب و همه دلسوزان نظام نیز هست، از ساعات اولیه روز مشهود بود، گوئی مردم انتظار فرا رسیدن 12 اسفند و طلوع خورشید در این روز برای به نمایش گذاشتن اوج حضور پای صندوق های رای را به انتظار نشسته بودند.

حضور همه اقشار از پیر و جوان، در صف های طولانی اخذ رای تک تک صحنه های حماسی انقلاب ایران را در یادها زنده می کرد، شور و اشتیاق تمام نشدنی در حضور مردم مفتخرانه روح پاک امام راحل و شهدای گرانقدر این مرز و بوم را به نظاره دعوت می کرد.

گوئی هر یک از مردم به حضور دیگری افتخار کرده و با نگاه سرشار از غرور خود از این حضور شایسته و حماسی همشهریان در صف های طولانی، به خود می بالیدند که ایرانی هستند وبرای رقم زدن آینده ایران اسلامی در صحنه حضور دارند.

نظام مقدسی که پایه های خود را بر اساس حضور مردم بنا نهاده و آنقدر برای حضور مردم خود ارزش قائل است که یک روز را برای انتخاب مردم برای خدمت به مردم اختصاص داده، شایسته این امر است که اقتدارش اینگونه فریاد زده شود.

کاش گوش های ناشنوا و چشم های نابینای رو به حقیقت دشمنان، طنین لبیک مردم البرز را امروز بشنوند و اوج حضور آنها را نظاره گر باشند، شاید امروز درس عبرتی باشد برای آنها که دیگر وقت و انرژی خود را صرف توطئه چینی برای این نظام شکوهمند نکنند.

حضور مردم البرز در شعب مختلف اخذ رای بسیار گسترده و وصف ناپذیر گزارش می شود و این امر نشان از ورق خوردن برگ زرینی دیگر از دفتر افتخارات البرز همچون گذشته دارد.

رقابت بین 68 کاندیدا در البرز با شور و نشاط فراوان ادامه داشته و کلیه روند انتخاباتی در این استان مطلوب و بدون هیچ خدشه و خللی ادامه دارد.

مسئولان انتخابات استان البرز از حاکم بودن فضائی آرام و همراه با امنیت کامل در شعب اخذ رای خبر داده و همگی اذعان دارند که حضور مردم در شعب مختلف توصیف ناپذیر است.