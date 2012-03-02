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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

میراحمدی:

دشمنان درس بزرگی از حضور ملت ایران در انتخابات می گیرند

دشمنان درس بزرگی از حضور ملت ایران در انتخابات می گیرند

قدس – خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان قدس گفت: حضور میلیونی ملت ایران از ساعات اولیه صبح امروز پای صندوقهای رای درس بزرگی را به دشمنان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم میراحمدی  در خطبه های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رعایت تقوای الهی اظهار داشت: از ساعات اولیه صبح امروز تاکنون نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحو مطلوبی در کشور و به تبع آن در شهرستان قدس اجرا شده است.

وی با اشاره بر لزوم حضور حداکثری مردم در این حماسه بی نظیر افزود: امروز بار دیگر وحدت و همدلی ملت همیشه در صحنه ایران به جهانیان نشان داده شد.

 این مسئول با اشاره به فضای تبلیغات طی یک هفته گذشته در شهرستان قدس عنوان کرد:  تبلیغات کاندیداها در این شهرستان در چارچوب قانون انجام شد و در مجموع شهرستان در بخش تبلیغات جو آرامی داشته است.

میراحمدی با تاکید بر رعایت اخلاق از سوی کاندیداها پس از اعلام نتایج یادآور شد: با توجه به اینکه در حوزه انتخابیه قدس، ملارد و شهریار تنها یک نفر انتخاب می شود، دیگر کاندیداها باید با رعایت اخلاق و آرزوی موفقیت به وی تبریک بگویند.

کد مطلب 1549178

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