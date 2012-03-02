صفهای طولانی رای در ساوجبلاغ نظرآباد و طالقان

به گزارش خبرنگار مهر، حضور مردم شهر هشتگرد و شهر جدید هشتگرد و شهرها و بخشها در پای صندوقهای اخذ رای خوب بوده و صفهای رای دهندگان طولانی است.

این حضور به حدی است که صفهای طولانی درحوزه های انتخابیه تشکیل شده و همه با در دست داشتن شناسنامه خود به حوزه های اخذ رای مراجعه می کنند.

ساعات اولیه رای گیری ساعات شلوغتری درحوزه های رای گیری بود و صفها هر لحظه طولانی تر می شد . با گذشت چند ساعت صف خلوت تر می شد وعده دیگری برای رای دادن وارد حوزه انتخابیه می شدند.

سالخوردگان زن و مردی را مشاهده می کنیم که با داشتن عصا به حوزه انتخابیه آمده اند و بیشتر آنها فردی را نیز همراه خود آورده اند تا رای آنها را برایشان بنویسد .

زنانی که کودک خردسال دارند با در آغوش گرفتن فرزندشان شناسنامه خود را به دست گرفته اند و گاه حاضرهستند ساعتها در صف بایستند تا رای خود را به صندوق اخذ رای بریزند.

دختران و پسران جوان که رای اولی هستند با ذوق و شوق در صف با دیگران ایستاده اند تا نوبت شان شود و رای بدهند آنها تاکنون رای نداده اند و شوق خاصی دارند گاه با دوستانشان شوخی و خنده میکنند و گاه بی صبرانه انتظار می کشند تا ثبت نام آنها نیز انجام شود و بتوانند رای دهند.

کودکان خردسال نیز درکنار پدران و مادران خود در حوزه های انتخابیه حضور یافته اند و بیشتر آنها با این ذوق این لحظات را پشت سر می گذارند تا درهنگام رای دادن پدر یا مادرشان آنها رای را به درون صندوق بریزند و احساس کنند آنها نیز کاری انجام داده اند.

بالاخره روز انتخابات فرا رسید و مردم سه شهرستان ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان یک نماینده خود را انتخاب و به مجلس شورای اسلامی می فرستند.

امید که کاندیدای انتخاب شده مشکلات مردم و وعده هایی که در حین تبلیغات انتخاباتی داده است را به یاد داشته باشد و برای حل مشکلات مردمی که با این شور درانتخابات شرکت کردند بکوشد.