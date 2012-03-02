اتاق خبر ستاد انتخابات یزد فعال و پویا/ خبرنگاران یزدی صدها خبر مخابره کردند

به گزارش خبرنگار مهر، به تدبیر کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان یزد، امروز همزمان با نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اتاق خبر در کنار ستاد انتخابات استان یزد در محل استانداری تشکیل شد.

این کمیته برای 40 خبرنگار در مرکز استان و 40 خبرنگار در شهرستانهای مختلف استان یزد کارت ورود به ستاد انتخاباتی و شعب اخذ رای صادر کرده است بنابراین بیش از 80 خبرنگار اخبار انتخاباتی استان یزد را مخابره می کنند.

امروز نیز تاکنون صدها خبر از سوی خبرگزاری های مختلف استان یزد بر روی سایت ها مخابره شده است.

در اتاق خبر امروز خبرنگاران خبرگزاری های مهر، فارس، ایرنا، ایسنا، پانا، شبستان، خورشید یزد، یزد فردا، طلوع و روزنامه های اطلاعات و هفته نامه های محلی و صدا و سیما حضور دارند و اخبار انتخابات را به سرعت مخابره می کنند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان یزد نیز به طور مرتب با حضور در اتاق خبر، خبرنگاران را در جریان آخرین اخبار انتخاباتی قرار می دهد.

رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان یزد نیز شرایط دسترسی خبرنگاران به اخبار شعب مختلف و ستاد انتخابات را فراهم کرده است.

امروز با حضور 80 خبرنگار و عکاس در سطح استان یزد، حماسه حضور مردم دارالعباد ثبت می شود و سیاه نمایی های رسانه های بیگانه در کمرنگ نشان دادن حضور مردم، بی اثر می شود.

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عکاس: مسعود ساکی