مردم ارائه آراء را به ساعات پایانی شب موکول نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین حسینی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهرستان ملارد اظهار داشت: وظیفه اصلی و شرعی تمام مسلمانان شرکت در انتخابات برای تعیین سرنوشت مملکت خودشان است.



وی با اشاره به استقرار شعب اخذ رای در نقاط مختلف این شهرستان به ویژه در روستاها افزود: تمام شرایط برای تسهیل در جمع آوری آرای مردم در این شهرستان فراهم شده است.



این مسئول با اشاره به توطه های دشمنان علیه مردم ایران بیان کرد: دشمنان از ماه ها قبل برای ایجاد اختلال در روند برگزاری انتخابات برنامه ریزی کردند اما ملت ایران با حضور حداکثری پای صندوقهای رای تمام توطئه های آنان را خنثی کردند.



حسینی ادامه داد: تمام تحریمها و توطئه های دشمنان به ملت و کشورمان اثر ندارد و جوان این مرز و بوم روز به روز پله های موفقیت و ترقی را بیش از گذشته طی می کنند.



امام جمعه ملارد در ادامه از شهروندان خواست تا هرچه سریعتر در شعب اخذ رای حاضر شوند و ارائه آرا را به ساعات پایانی شب موکول نکنند.



