530 گزارش از روند برگزاری انتخابات دراستان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان تهران عصر امروز جمعه در نشست خبری که در استانداری تهران برگزار شد اظهار داشت: در حقیقت 4 گروه وزارت کشور و فرمانداران، هیئت اجرایی شهرستان ها، هیئت های نظارت و هیئت های بازرسی مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه در استان تهران با توجه به تراکم جمعیت 6 حوزه اصلی و 8 حوزه فرعی اخذ رای در نظر گرفته شده است، گفت: هیات های بازرسی را برای این حوزه ها تشکیل داده ایم و اولویت اول ما ساماندهی بازرسان و سربازرسان بود.



ترکی اضافه کرد: بر این اساس مقرر شد برای هر شعبه اخذ رای یک بازرس و برای هر 10 شعبه اخذ رای نیز یک سربازرس تعیین شود.

وی با بیان اینکه در حدود 6 هزار و 400 بازرس را برای شعب اخذ رای استان تهران انتخاب کرده ایم، گفت: در حدود 74 هزار نفر ساعت آموزش های تخصصی به بازرسان و سربازرسان ارائه کرده ایم.



رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان تهران در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از او پرسید تاکنون چه تعداد گزارش تخلف از حوزه های انتخابیه دریافت کرده اید، گفت: تاکنون حدود 530 گزارش خبری از روند برگزاری انتخابات در حوزه های اصلی و فرعی انتخابات دریافت کرده ایم و بر اساس بررسی های انجام شده دو مورد مربوط به کارکنان دولتی بود که مستقیما به امر تبلیغات کاندیداها ورود کرده بودند و یا از امکانات دولتی برای تبلیغ کاندیداها استفاده کرده بودند که برخورد لازم با آنان صورت گرفته است اما تخلف آنچنانی در حوزه ها نداشته ایم.



ترکی تصریح کرد: بر این اساس در مواردی که نیاز بوده به داوطلبان تذکر داده و یا با آنها صحبت کرده ایم و در مجموع توانستیم با همدلی و تعامل کار را پیش ببریم.



وی با بیان اینکه همچنین بر اساس گزارش واصله از شهرستان های استان تهران قبل از فرآیند اجرایی انتخابات یکی دو کارمند دولتی تخلفاتی داشتند که گزارش مربوطه تهیه و به وزارت کشور ارسال شد تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.



رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان تهران با تاکید بر اینکه ما سعی کرده ایم بازرسان و سربازرسان ما هیچ گونه گرایشی به داوطلب و یا حزب خاصی نداشته باشند، گفت: همچنین از قبل اعلام کرده بودیم که مردم اگر مشاهده کردند یکی از بازرسان یا سربازرسان له یا علیه کاندیداها فعالیت می کنند آن را به ستاد انتخابات استان تهران گزارش کنند.



ترکی با اشاره به تخلفات انتخاباتی در حوزه های انتخابیه استان تهران که امروز صورت گرفته است،گفت: بر اساس گزارش واصله امروز در دو سه مورد هوادارها تخلفات انتخاباتی داشتند، ضمن اینکه یکی از بازرسان به نفع کاندیداها فعالیت می کرد که وی را فراخواندیم و حکم بازرسی را از او پس گرفتیم و برخورد قانونی را با وی انجام دادیم.