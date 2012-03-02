انتخابات مکانیزه فسا بدون مشکل در حال انجام است/ حضور چشمگیر مردم کازرون

فرماندار شهرستان فسا در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون برگزاری مکانیزه انتخابات در این شهرستان گفت: انتخابات در فسا به صورت تمام مکانیزه در حال انجام است و با وجود اینکه اولین تجربه است تاکنون مشکل خاصی وجود نداشته است.

احمد همتی بوشهری افزود: در این رابطه مشکلات محدودی وجود داشت که بلافاصله برطرف و هم اکنون نیز به صورت مکانیزه در حال انجام است.

وی ادامه داد: در این شهرستان 135 شعبه اخذ رای وجود دارد که 65 شعبه شهری و 70شعبه روستایی است که 27 شعبه از این شعبه ها سیار است و هشت نفر با هم رقابت می کنند.

فرماندار شهرستان فسا با اشاره به اینکه وضعیت امنیت انتخابات در این شهرستان مطلوب است، بیان کرد: بیش از دو هزار عوامل اجرایی و نظارتی اعم از نمایندگان فرماندار، نیروهای انتظامی و... مسئول برگزاری انتخابات سالم و با آرامش هستند.

وی در رابطه با حضور مردم این شهرستان پای صندوقهای رای گفت: مردم این شهرستان با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای خون تازه ای به پیکره انقلاب تزریق کردند.

همتی بوشهری بیان کرد: کماکان حوزه های اخذ رای در این شهرستان مملو از جمعیت است و انتخابات در فسا در یک فضای سالم در حال برگزاری است.

حضور غیرقابل وصف مردم کازرون

فرماندار شهرستان کازرون نیز در گفتگو با خبرنگار مهر حضور مردم این شهرستان را در پای صندوقهای رای غیرقابل توصیف ارزیابی کرد و گفت: حضور مردم این شهرستان در انتخابات بی سابقه و چشمگیر است.

الیاس محمدی ادامه داد: از زمان برگزاری انتخابات همچنان شعبه های اخذ رای مملو از جمعیت است و در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: در این شهرستان 181 شعبه اخذ رای وجود دارد و هفت نفر برای یک کرسی مجلس با یکدیگر رقابت می کنند.

فرماندار کازرون اظهار داشت: با توجه به حضور گسترده مردم پیش بینی می شود که حضور حداکثری مردم کازرون در این دوره از انتخابات به بیش از 85درصد برسد.