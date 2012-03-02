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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

تا پیش از ظهر/

بیش از 35 هزار نفر در اسلامشهر رای دادند

بیش از 35 هزار نفر در اسلامشهر رای دادند

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخاباتی اسلامشهر گفت: تا پیش از ظهر امروز بیش از 35 هزار رای به صندوق های رای گیری اسلامشهر انداخته شد.

مرتضی سبحانی پور در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای شهرستان اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر،  بیان کرد: تا پیش از ظهر روز جاری بیش از 35 هزار رای از سوی مردم اسلامشهر به صندوق های رای انداخته شد و در ساعتهای پایان رای گیری آرا بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم اسلامشهر در انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حضور مردم و مشارکت آنها در انتخابات مجلس نهم بیش از انتخابات دیگر بوده است و این حاکی از تجلی اراده مردم است.

این مسئول با اشاره به فعالیت های انجام شده توسط مسئولان برگزاری انتخابات اظهار داشت: گستردگی فعالیت از سوی این مسئولین نقش بسزایی در مشارکت مردم در انتخابات داشته است.

رئیس ستاد انتخاباتی اسلامشهر ادامه داد: نظام انقلاب اسلامی با اراده و پشتیبانی ولایت فقیه و باور آرمان های اسلامی از سوی ملت 33 سال دوام یافت و بی شک با استقبال همه جانبه ملت از ابعاد مختلف این نظام تا ابد نیز ماندگار می ماند.

سبحانی پور با اشاره به فعالیت گسترده مسئولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: این فعالیت مبتنی بر برنامه ریزی نقش بسزایی در برگزاری مطلوب انتخابات در سراسر کشور و به تبع آن شهرستان اسلامشهر ایفا کرده است.

وی توطئه های شیطان بزرگ، آمریکا علیه ایران را یادآور شد و گفت: ملت ایران با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب بار دیگر توطئه دشمن را خنثی و آنها را از رسیدن به اهداف شوم مایوس می کنند.

 

کد مطلب 1549184

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