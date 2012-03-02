بیش از 35 هزار نفر در اسلامشهر رای دادند

مرتضی سبحانی پور در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای شهرستان اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تا پیش از ظهر روز جاری بیش از 35 هزار رای از سوی مردم اسلامشهر به صندوق های رای انداخته شد و در ساعتهای پایان رای گیری آرا بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم اسلامشهر در انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حضور مردم و مشارکت آنها در انتخابات مجلس نهم بیش از انتخابات دیگر بوده است و این حاکی از تجلی اراده مردم است.

این مسئول با اشاره به فعالیت های انجام شده توسط مسئولان برگزاری انتخابات اظهار داشت: گستردگی فعالیت از سوی این مسئولین نقش بسزایی در مشارکت مردم در انتخابات داشته است.

رئیس ستاد انتخاباتی اسلامشهر ادامه داد: نظام انقلاب اسلامی با اراده و پشتیبانی ولایت فقیه و باور آرمان های اسلامی از سوی ملت 33 سال دوام یافت و بی شک با استقبال همه جانبه ملت از ابعاد مختلف این نظام تا ابد نیز ماندگار می ماند.

سبحانی پور با اشاره به فعالیت گسترده مسئولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: این فعالیت مبتنی بر برنامه ریزی نقش بسزایی در برگزاری مطلوب انتخابات در سراسر کشور و به تبع آن شهرستان اسلامشهر ایفا کرده است.

وی توطئه های شیطان بزرگ، آمریکا علیه ایران را یادآور شد و گفت: ملت ایران با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب بار دیگر توطئه دشمن را خنثی و آنها را از رسیدن به اهداف شوم مایوس می کنند.



