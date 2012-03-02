تعرفه در تعدادی از شعبه های فارس تمام شد/ توزیع سریع تعرفه ها

کمال فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به آخرین وضعیت رای گیری در استان فارس، گفت: استقبال مردم استان فارس از انتخابات مجلس نهم بسیار باشکوه تر از مجلس هشتم است.

وی ادامه داد: به علت استقبال بی نظیر مردم استان در انتخابات برخی شعب با کمبود تعرفه مواجه شدند که پس از هماهنگی تعرفه های مورد نیاز به سرعت در بین شعب توزیع شد.

رئیس ستاد انخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برگه تعرفه به میزان لازم موجود است، یادآور شد: تعرفه به میزان تعداد واجدان شرایط رای دادن در انتخابات موجود است و به دنبال مدیریت ارسال به موقع و سریع هستیم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه هیچگونه مشکلی امنیتی در استان فارس وجود ندارد، تاکید کرد: مردم استان با درک و فهم بسیار بالا در انتخابات شرکت می کنند و تاکنون کمترین تنشی در استان گزارش نشده است.