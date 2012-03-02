مردم بوشهر مشارکتی پرشور در تعیین سرنوشت خود دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در نماز جمعه امروز بوشهر اظهار داشت: انسانها باید همواره حامی و خدمتگزار پدر و مادر خود باشند زیرا خدمت به پدر و مادر یک تکلیف و گنج برای سعادت انسان است.
وی ادامه داد: والدین دلسوزترین انسانها به حال انسان هستند و هر کسی باید در طول حیات خود قدردان و سپاسگزار پدر و مادر خود باشد و احترام پدر و مادر خود را نگه دارند.
امام جمعه بوشهر افزود: اکنون فضای ایران اسلامی فضای اسلام خواهی، ولایتمداری، دشمن ستیزی و مردم سالاری است که همگان را مبهوت ساخته که یک لحظه ولایت و ایران عزیزشان را تنها نخواهند گذارد.
وی به حضور گسترده مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: مردم ایران اسلامی با حضور خود در صحنه انتخابات حماسه ای دیگر را خلق میکنند و توجه همه دنیا را به خود جلب خواهند کرد.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به تلاشهای دشمنان برای کاهش حضور مردم در انتخابات اظهار داشت: مردم استان بوشهر همپای مردم دیگر نقاط کشور با حضور پرشور و مشارکت فعال در سرنوشت سیاسی خود مشتی دیگر بر دهان بدخواهان زدند.
وی ادامه داد: ملت ایران با خلق حماسه بصیرت، هوشیاری، آگاهی و مشارکت جدی در ساختار سازی ایران اسلامی و نشان دادن این معنا به جهان که مردم متعهد ایران اسلامی همواره با هدایتگریهای رهبر معظم انقلاب به خلق حماسههای بزرگ همت میگمارند.
امام جمعه بوشهر ضمن تقدیر از دستاندرکاران برگزاری انتخابات اضافه کرد: اعضای ستاد اجرایی انتخابات، هیئتهای نظارت، داوطلبان و نامزدها، رسانهها کمک بسیار زیادی به خلق این شکوه داشتهاند.
وی از نامزدها خواست تا پایان همچنان بر پیروی از قانون ثابت قدم باشند و فضای ارامش را همچنان در شرایط مناسب و مساعد حاکم بر انتخابات حفظ کنند.
آیت الله صفایی بوشهری افزود: جهانیان باید بدانند که مردم مسلمان ایران با نگاهی ولایی و الهی به خلق حماسههای ماندگار خو گرفتهاند و برخورداری از چنین مردم فهیم و حاضر در صحنه نعمتی الهی است.
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