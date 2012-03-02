7 سال زندان برای یک فعال سیاسی در تایلند/کمپین تغییر قانون محکومیت توهین کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، دادگاه جرائم بانکوک جرم "سوراچای دانواتانانوسورن" را به اتهام توهین به پادشاه در چندین سخنرانی عمومی در تجمع های حامیانش معروف به "سیام قرمزها" در سالهای 2008 و 2010 محرز دانست.

"کاروم پولپورن کِلنگ"، وکیل مدافع سوراچای با اعلام خبر درخواست تجدید نظر این حکم گفت: این یک مورد سیاسی است.

"سیام قرمزها" شاخه ای تندرو از جنبش لباس قرمزها است که حامی "تاکسین شیناواترا"، نخست وزیر مخلوع تایلند هستند.

به دنبال کودتا در تایلند در سال 2006 موارد متعددی از محکومان به جرم اهانت به پادشاه به حبس محکوم شده اند.

از سوی دیگر ، گروههای مخالف در این کشور با راه اندازی کمپینی در تلاشند تا این قانون را اصلاح کنند.

چندی پیش گروهی از فعالان دانشگاهی در منطقه "بنگ پونگ" در استان "راچابوری" به دلیل تجمع علیه این قانون به تخریب بالاترین نهاد رهبری کشور متهم شدند.

