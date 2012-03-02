سریال حوادث دریایی همچنان ادامه دارد/ شناور شیخان جان سالم به در برد

به گزارش خبرنگار مهر، شناور شیخان دو که بعد از ظهر جمعه از اسکله شهید ذاکری جزیره قشم با 60 مسافر به سمت بندرعباس حرکت کرده بود به علت خاموش شدن موتور شناور از حرکت ایستاد.

طبق گفته برخی سرنشینان این شناور به خبرنگار مهر، تنها هشت دقیقه پس از حرکت، شناور به یکباره از حرکت ایستاد و در این لحظه به علت امواج سنگین دریا، شناور با تکانهای شدیدی مواجه شد که برخی مسافران را دچار مشکلاتی کرد.

ناخدای شناور پس از خاموش شدن موتور از طریق بی سیم مسئله را به اطلاع اسکله شهید ذاکری قشم می رساند و یک شناور تندوری دیگر برای کمک به مسافران از اسکله شهید ذاکری به سمت شناور شیخان دو فرستاده می شود.

بر اساس گفته مسافران شناور تندور فرستاده شده در هنگام پهلو گرفتن در کنار شناور شیخان به علت امواج سنگین دریا چند بار به این شناور برخورد می کند که این مسئله موجب ترس بیشتر مسافران می شود.

مسافران نیز به شیوه ای نا مطلوب و بدون استفاده از هیچ وسیله کمکی خاصی و به سختی از شناور شیخان به شناور دیگر منتقل شده و به سمت بندرعباس حرکت می کنند و خوشبختانه تمامی مسافران هم اکنون در سلامت کامل به سر می برند.

طی ماههای اخیر حوادث دریایی بسیار زیادی در مسیرهای دریایی استان هرمزگان به وقوع پیوسته که این حوادث مرگ دهها نفر از هوطنانمان را در پی داشته است.

با وجود اینکه این بار شناور شیخان از حادثه جان سالم به در برد اما باید به این نکته توجه داشت که در صورت طوفانی بودن دریا امکان بروز حادثه تلخ دیگری وجود داشت.