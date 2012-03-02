ارائه 622 هزار نفر ساعت آموزش به عوامل اجرایی انتخابات در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، رضا براتی مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات استان تهران عصر امروز در نشست خبری که در استانداری تهران برگزار شد وجه تمایز این دوره از انتخابات را نسبت به انتخابات گذشته برنامه ریزی جامع آموزشی وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات برای عناصر اجرایی این مهم عنوان کرد.

وی با بیان اینکه طی 2 ماه گذشته کمیته آموزش این ستاد برنامه ای جامع را برای آموزش سطوح مختلف در ستادهای انتخابات شهرستانهای استان تهران به اجرا گذاشت، گفت: فاز اول آموزش مربوط به رده های شهرستانی که عبارتند از فرمانداران و بخشداران و روسای ستادها است و فاز دوم آموزش که حدود 20 روز گذشته آغاز شده مربوط به اعضای شعب اخذ رای، نمایندگان فرمانداران، کاربران و سرکاربران سیستم های الکترونیکی مرتبط با امر انتخابات بود.

براتی با بیان اینکه در مجموع 50 هزار و 143 نفر در رده های اجرایی در سطوح مختلف تحت آموزش های مربوطه قرار گرفته اند، گفت: در حدود 622 هزار و 412 نفر ساعت آموزش به عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات استان تهران ارائه شده است.

وی افزود: همچنین بالغ بر 35 هزار بسته آموزشی در این رابطه تنظیم، تدوین و بین عوامل اجرایی توزیع گردیده است.

براتی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید چه تمهیدات آموزشی برای کاربرانی که در شهرستان پاکدشت کلیه امور انتخابات را به صورت رایانه ای انجام می دهند اندیشیده اید، گفت: به لحاظ آموزشی برای کسانی که به صورت رایانه ای کلیه فرآیندهای انتخابات را انجام می دهند بسته آموزشی ویژه ای دیده شده است تا ابهامی را نسبت به این موضوع نداشته باشند.