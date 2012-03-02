حضور 350 خبرنگار خارجی نشان از حساسیت انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان اردبیل با اشاره به حضور خبرنگاران خارجی برای پوشش اخبار انتخابات ایران افزود: این تعداد برای پوشش خبری انتخابات وارد ایران شده اند که نشان دهنده حساسیت بیشتر انتخابات مجلس نهم نسبت به دوره های قبلی است.

وی حضور خبرنگاران خارجی را مثبت ارزیابی کرد و اضافه کرد: این نشان دهنده حساسیت انتخابات در کشور بوده که گزارش دادن این خبرنگاران تاثیر مثبتی در جهان خواهد داشت، چون جهانیان می دانند وقتی این خبرنگاران از حضور چند صد هزار نفر گزارش می دهند در گزارشات خود چندین صفر را نادیده می گیرند.

صابری با اشاره به حساسیت انتخابات تصریح کرد: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کشور از حساسیت ویژه ای برخوردار است که با حضورمردم تمام نقشه های و شیطنتهای دشمنان و استکبار جهانی خنثی می شود.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در طول انقلاب برخلاف استکبار جهانی حرکت کرده اند، افزود: مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور چشمگیر خود در انتخابات حمایت خود را از انقلاب و نظام را اعلام و چشم استکبار جهانی را کور کردند.

استاندار اردبیل با اشاره به حضور گسترده مردم استان اردبیل در انتخابات عنوان کرد: طبق بازدیدهای به عمل آمده از چندین شعبه اخذ رای در حوزوه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین حضور و شرکت مردم و خصوصا کودکان و نوجوانان در انتخابات بی نظیر است.