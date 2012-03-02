بازی بحرین - اندونزی تبانی نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بحرین روز چهارشنبه با نتیجه 10 بر صفر از سد اندونزی در منامه گذشت و چنانچه گل تساوی بخش دقیقه پایانی "محمد کاسولا"، مهاجم قطر وارد دروازه ایران نمی‌شد، این تیم بحرین بود که به همراه ایران راهی دور چهارم رقابت‌ها می‌شد.

آلکس در بیانیه‌ای که روز جمعه بر روی سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفت، اظهار داشت: من گزارش رسانه‌ها را در خصوص احتمال تبانی این دو تیم خوانده‌ام اما مطمئنم هیچکدام از این دو تیم در این خصوص مرتکب تخلف نشده‌اند. بحرینی‌ها در این دیدار، هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ تاکتیکی تیم برتر میدان بودند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: من گزارش ناظر و داور بازی را خوانده‌ام و در هیچ یک از این گزارش‌ها به چنین موردی اشاره نشده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به چنین مواردی هوشیار و مصمم است مقابل چنین تهدیداتی بایستد.