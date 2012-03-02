لرستان مملو از حضور/ تعرفه ها در برخی شعب اخذ رای تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هر لحظه که از ساعات رای گیری می گذرد حضور مردم لرستان در پای صندوقهای رای شورانگیزتر می شود به طوریکه با گذشت چند ساعت از شروع انتخابات شعب اخذ رای لحظه به لحظه شلوغتر شده و شور حضور هر دقیقه افزایش می یابد.

خبرنگاران و گزارشگران در لرستان راوی خبر و گزارش انتخاباتی نیستند بلکه روایتگر حماسه ای عظیم و برگ زرین دیگری بر افتخارات لرستان و لرستانیها هستند.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از سطح شهرستان خرم آباد حکایت از تمام شدن تعرفه ها در برخی شعب اخذ رای دارد تا مسئولان امر نسبت به تامین تعرفه به طور مجدد برای این شعب اقدام کنند.

همچنین گزارش مهر از شهرستان دورود نیز حکایت از حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات دارد به طوریکه در این شهرستان نیز در برخی شعب خذ رای تعرفه ها تمام شد.

یک شهروند دورودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مردم دورود در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی قابل توصیف نیست.

وی با اشاره به تشکیل صفوف طولانی در مقابل شعب اخذ رای، عنوان کرد: پیر و جوان و مرد و زن در این دوره از انتخابات به واقع حضوری مثال زدنی را به نمایش گذاشتند.

این در حالیست که فرماندار شهرستان دورود از تامین مجدد تعرفه برای برخی شعب اخذ رای این شهرستان خبر داد.

نصرت الله رشنو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور مردم دورود در انتخابات مجلس چشمگیر و دشمن شکن بوده است.

وی با اشاره به تمام شدن تعرفه در برخی شعب اخذ رای عنوان کرد: ما در برخی از شعب سطح شهر حتی 10 درصد بیش از دوره های قبل تعرفه پیش بینی کرده بودیم ولی بازهم در برخی شعب با کمبود تعرفه مواجه بودیم.

فرماندار شهرستان دورود یادآور شد: در این راستا تعرفه در میان شعبی که تعرفه آنها تمام شده بود به طور مجدد توزیع شد تا مردم بتوانند رای خودشان را به صندوق بریزند.

همچنین گزارش خبرنگار مهر از برخی شعب اخذ رای سطح شهر خرم آباد نیز حکایت از تمام شدن تعرفه ها دارد به طوریکه نماینده فرماندار در یکی از شعب اخذ رای خرم آباد از بی نظیر بودن انتخابات مجلس در استان خبر داد و گفت: با هیئت اجرایی تماس گرفته شده است تا به طور مجدد تعرفه به شعب اخذ رای تزریق کنند.

وی ادامه داد: از صبح که کار رای گیری آغاز شده حتی یک لحظه کار جمع آوری آرای مردم متوقف نشده و مردم به طور مستمر در محل شعبه حضور پیدا می کنند.