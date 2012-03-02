افراد راه نیافته به مجلس بازنده نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه اصفهان در مورد مسئله حساس انتخابات سال جاری اظهار داشت: فرهنگ انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی نیز نباید توجه به برد و باخت باشد.
وی با بیان اینکه برخی از طرفداران نامزدهای انتخاباتی در صورت برد نامزد انتخابی خود، به سایر افراد فخرفروش میکنند، تاکید کرد: این موضوع در جامعه نباید وجود داشته باشد.
خطیب جمعه اصفهان تاکید کرد: نامزدهایی که رای نیاورند باید همواره سربلند باشند زیرا در این زمینه توانستند به وظیفه خود جامه عمل بپوشانند.
وی بیان داشت: حدود سه هزار و 450 نامزد در انتخابات مجلس انتخاب شدهاند که تنها 290 کرسی برای آنها وجود دارد به همین دلیل افرادی که نتوانند رای لازم را به دست بیاورند بازنده میدان نیستند.
طباطبایینژاد ادامه داد: افرادی که نمیتوانند به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند به طور حتم از طریقهای دیگر نیز قادر به خدمترسانی به مردم جامعه اسلامی هستند.
وی افزود: افراد رای نیاورده در مجلس تنها بار مسئولیت از روی دوش آنها برداشته شده و نفس راحتی میکشند.
امام جمعه اصفهان بیان داشت: دور بودن فرهنگ انتخاباتی نمایندگان از مقوله برد و باخت بنا به نظر امام خمینی (ره) و مبنای فکری ما و از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی اضافه کرد: از تمام مردم میخواهم در امر رای انداختن به صندوقهای انتخاباتی از یکدیگر سبقت گرفته تا بتوانیم شاهد بروز نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر دشمنشکن بودن این انتخابات باشیم.
وی نقش صدا و سیما، شهرداری و فرمانداری و سایر دستگاهها را در برگزار شدن خوب مراسم انتخاباتی بسیار خوب توصیف کرد و بیان داشت: تلاش دستگاههای دولتی جای تشکر دارد.
طباطبایینژاد تاکید: قوانین جدیدی که برای مراسم انتخابات در نظر گرفته شده کارآمدی لازم را داشته است.
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