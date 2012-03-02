رای پیرزن 100ساله/طعنه به خبرنگاران خارجی/حضور پرحاشیه ترین نامزد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینیه ارشاد در هردوره از انتخابات شاهد حضور گسترده مردم برای انتخاب کاندیدای مورد نظر خود و تعیین سرنوشت کشورشان است. رای گیری از مردم در حسینیه ارشاد امروز مانند سایر شعب اخذ رای، راس ساعت 8 صبح آغاز شد که تا به این ساعت با حاشیه های جالبی همراه بوده است.

• در این دوره از انتخابات بیش از 300 خبرنگار خارجی غیرمقیم و مقیم درایران وظیفه پوشش و انعکاس اخبار انتخابات نهمین دوره مجلس و نتیجه آن را بر عهده دارند. گفته می شود 80 کشور خارجی برای پوشش اخبار انتخابات از ایران در خواست روادید کرده بودند که از این تعداد 70 خبرنگار از 20 کشور جهان و 50 رسانه خارجی در ایران حضور یافتند.

• بیشترین خبرنگاران خارجی اعزامی به ایران از کشور ایتالیا بوده و ما بقی از کشورهایی چون، آلمان، اسپانیا، استرالیا ونزوئلا، لبنان و سایر کشورها هستند.

• یکی از حاشیه های جالب در هنگام اخذ رای در شعبه حسینیه ارشاد، حضور شبکه های مختلف خبری از داخل و خارج از کشور بود. حضور دوربینهای مختلف خبری در حسینیه ارشاد به حدی بود که به محض ورود به حسینه، بدون استثناء به طور مستقیم تصویر شما در یکی از شبکه های داخلی یا خارجی به نمایش درمی آمد.

• حضور برخی جانبازان دوران جنگ تحمیلی که بر روی ویلچر نشسته و برای رای دادن به حسینیه ارشاد آمده بودند از دیگر حاشیه های امروز بود.

• یکی دیگر از حاشیه های جالب حضور پیرزنی خمیده و خندان بود که به گفته پسرش در حدود 100 سال سن داشت.

این پیرزن که سوژه مصاحبه یکی از خبرنگاران رادیویی شده بود دستش را به علات پیروزی بالا می آورد و بعد از هرجمله ای که می گفت پسرش به عنوان مترجم جملات مادر را برای خبرنگاران ترجمه می کرد.

• بر دیواره های حسینیه ارشاد بنرهایی نصب شده بود که بر روی آنها عکسها و نوشته هایی در خصوص بیداری اسلامی، سال جهاد اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی و ماهواره هایی که جمهوری اسلامی به فضا پرتاپ کرده است نقش بسته بود.

• حضور برخی کاندیدها در نزدیکی در حسینیه ارشاد به عنوان یکی از شعب اخذ رای و مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی فارغ از قانونی یا غیر قانونی بودن این موضوع در نوع خود جالب بود.

• برخی مردم با دیدن خبرنگاران خارجی وقتی از کنار آنها عبور می کردند سری تکان داده و می گفتند: همین ها وقتی انتخابات تمام شود، در خبر های خود می گویند که تمام شعب اخذ رای خالی از جمعیت بود!

• حضور صادق زیبا کلام -تحلیلگر سیاسی - در حسینیه ارشاد برای رای دادن یکی دیگر حاشیه های جالب امروز در پای صندوق های رای بود. صادق زیبا کلام که با برخی رسانه های خارجی به زبان انگلیسی مصاحبه کرد حتی حاضر نشد پاسخگوی یکی از سوالات خبرنگاران داخلی شود.

• حضور یکی از پرحاشیه ترین نامزدهای دوران ثبت نام نهمین دوره انتخاب مجلس درحسینیه ارشاد، از دیگر حاشیه های امروز بود. فردی که در ایام ثبت نام نامزدهای انتخابات هر روز با یک کلاه در فرمانداری حاضر می شد و خود را دبیر کل حزب بدهکاران انقلاب می خواند.

• یکی از رای دهندگان در حسینیه ارشاد خطاب به فروزنده معاون رئیس جمهور گفت: آیا قبول دارید که اصلاح طلبان با تیم ضعیف خود در انتخابات حضور یافتند و اگر با قدرت می آمدند اصولگرایان را شکست می دادند؟ فروزنده هم در پاسخ به این سوال لبخندی زد و گفت: کسی اصلاح طلبان را از حق خودشان محروم نکرده بود. می توانستند شرکت کنند و ببرند!

• محسن رضایی، لطف الله فروزنده، علی مطهری، حجت الاسلام نبویان، محمد حسین صوفی، حسن بیادی، محمد علی آبادی، حجت الاسلام فومنی، سردار رحیمی، احمد زاده معاون سابق سازمان گردشگری و صادق زیبا کلام از چهره هایی بودند که امروز با حضور در حسینیه ارشاد رای خود را به صندوق انداختند.

