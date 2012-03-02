شور انتخاباتی در قم/ علما و مردم حماسه آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم قم از ساعات اولیه آغاز رای گیری به شعبه‌های اخذ رای مراجعه کرده و برای انتخاب کاندیداهای مورد علاقه خود مشارکت گسترده‌ای در این عرصه مهم سیاسی دارند.



حضور مردم قم در پای صندوق‌های رای به گونه‌ای است که برخی از شعبه‌های اخذ رای همچون شعبه حرم مطهر حضرت معصومه(س) و هسته مرکزی شهر مملو از جمعیت مشتاق است.



اقبال عمومی مردم برای مشارکت در انتخاب نمایندگان بهارستان نهم آنچنان چشمگیر و گسترده است که صف‌های طولانی در مقابل صندوق‌های رای ایجاد شده و حتی در برخی از شعبه‌ها از جمله شعبه مستقر در حرم مطهر بیش از دو ساعت زمان می‌برد که هر فرد در سرنوشت خود مشارکت کند.



حضور چشمگیر علما



همچنین از صبح جمعه برای به تصویرکشیدن نحوه مشارکت مراجع تقلید در این انتخابات دو صندوق سیار در نظر گرفته شد که حضرات آیات مکارم شیرازی، هاشمی شاهرودی، صافی گلپایگانی و علوی گرگانی رای خود را در صندوق سیار شماره 409 انداختند.

این صندوق سپس در حرم مطهر حضرت معصومه(س) مستقر شده و حضرات آیات جوادی آملی، امینی، مسعودی خمینی و برخی اعضای جامعه مدرسین رای خود را در این صندوق ریختند.



همچنین حضرات آیات نوری همدانی، سبحانی، آملی لاریجانی و یزدی نیز رای خود را در صندوق شماره 408 ریختند و این صندوق برای مشارکت اعضای جامعه مدرسین به محل این جامعه منتقل شد.



علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه(س) همانند سایر شهروندان در صف رای گیری ایستاد و در این انتخابات مشارکت کرد.



مراجع تقلید، علما و شخصیت‌های برجسته پس از مشارکت در انتخابات، مردم را به حضوری آگاهانه در این انتخابات دعوت کردند.



شرکت در انتخابات ذخیره یوم المعاد



آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی با بیان اینکه در تاریخ ملتها همیشه روزهای ‏سرنوشت سازی بوده و هست و ملتهای بیدار در آن لحظات سرنوشت ‏ساز بیدارند اظهار داشت: یکی از لحظات سرنوشت ساز مسئله انتخابات مخصوصا در ‏شرایط کنونی است و همه ملت ما بیدارند و در این لحظه سرنوشت ساز ‏وظیفه خود را انجام می‌دهند.‏

این مرجع تقلید شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی و ذخیره یوم ‏المعاد دانست و افزود: ممکن است گله‌هایی وجود داشته و دارد اما وقتی ‏که دشمن به مملکت حمله می‌کند باید همه بیدار باشند و با دشمن مقابله کنند.‏



نمایندگان مجلس باید مستقل و شجاع باشند



آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز اظهار داشت: امیدوارم انتخابات و گزینش کاندیدا‌ها تحت نظارت حضرت بقیه‌الله با موفقیت انجام شود و اشخاصی متعهد، مستقل، شجاع، مؤمن، غمخوار جامعه و معتقد به امور داخلی و خارجی انتخاب شود.



وی عهده‌دارشدن مسئولیت نمایندگی مردم در مجلس را دارای اهمیت ویژه‌ای دانست و تأکید کرد مسئله نمایندگی و گزینش افراد تکلیف بسیار سنگینی است که وقتی افراد عهده دار این مسئولیت‌ها می‌شوند باید به اهمیت و جایگاه آن پی ببرند.



وی تأکید کرد: نمایندگان باید به فکر فقرا و محرومان باشند و در مسیر رفع نواقص گام بردارند.



آیت‌الله صافی خواستار حل مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم در جامعه شد و افزود: افرادی که از سوی مردم برای این دوره از انتخابات معرفی می‌شوند باید در مقام رفع این مشکلات برآیند و به فکر خدمت به مردم و اسلام باشند.



نمایندگان در مسیر قرآن، عترت و نظام اسلامی خدمت کنند



آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی نیز گفت: امیدوارم کاندیداهایی که توفیق راهیابی به مجلس شورای اسلامی را کسب کردند در مسیر قرآن و عترت و نظام اسلامی خدمت کنند.

وی افزود: امیدوارم که خداوند به فرد فرد مرد و زن و برادر و خواهر بزرگوار ایران اسلامی که در این خدمت مذهبی الهی و دینی یعنی شرکت در انتخابات حضور فعالی داشتند خیر و برکت دنیا و آخرت عنایت بفرماید و امت بیدارشده خاورمیانه که به برکت انقلاب اسلامی ظهور و بروز تازه‌ای پیدا کرده‌اند کامیاب شوند.



هر رای مردم سیلی محکمی به استکبار جهانی



آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی با بیان اینکه مردم متعهد و برومند ایران وظیفه دینی، شرعی و اخلاقی خود را با حضور پرشور در انتخابات ادا می‌کنند، اظهار داشت: انتخابات نقش تاثیرگذاری در عظمت نظام و انقلاب دارد و وحدت و مجد ملت شریف را به دشمنان نشان می‌دهد.



وی شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی و اخلاقی دانست و گفت: هر رای مردم ایران سیلی محکمی به استکبار جهانی است.



آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی نیز با بیان اینکه یکی از ارکان نظام قوه مقننه است، بیان داشت: مجلس باید قوی و اسلامی باشد و افراد کاردان و سالم به پیشرفت مملکت کمک کنند. اگر مجلس ناسالم باشد و افراد متخلف در آن حضور یابند مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت.



وی با دعوت همه جانبه مردم ایران به شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: یک مسلمان باید هوشیارانه تحقیق کند و افراد سالم و معتقد را به مجلس بفرستد.



اقتدار ایران با رای مردم اوج می‌گیرد



آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در مدرسه علمیه ولیعصر(عج) رأی خود را به صندوق سیار 408 انداخت و سپس گفت: انتخابات این دوره وضعیت سیاسی و توانمندی‌های مختلف علمی، اقتصاد و فرهنگی کشور را تثبیت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اقتدار علمی و سیاسی کشور با رای مردم اوج می گیرد، گفت: شرکت فعال، پرشور و با نشاط مردم پشتوانه نظام و سبب اقتدار سیاسی و علمی و فرهنگی کشور است.



رئیس دستگاه قضا، انتخابات را یک امر شرعی و عقلی معرفی کرد و گفت: شک ندارم امروز مردم با نشاط و با همت مضاعف پای صندوق‌های رای خواهند آمد.



حضور در انتخابات مایه دلگرمی مسلمانان



آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی با اشاره به تاثیرگذاری فرامنطقه‌ای انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدوارم همه مردم به پای صندوق‌های رای بروند و حضور کامل خود را در این عرصه مهم اعلام کنند.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اظهار امیدواری کرد که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره های گذشته پرشورتر و با حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای برگزار خواهد شد.



وی به حساسیت این دوره از انتخابات اشاره کرد و یادآور شد: انتخابات مردم ما نماد مردم سالاری دینی در دنیااست و کشورهای دیگر در جریان بیداری اسلامی از همین انتخابات الهام می‌گیرند و حضور مستمر و مداوم مردم در هر مناسبتی مخصوصا در انتخابات مایه دلگرمی کل مردم مسلمان در جهان اسلام و جوانانی که در بیداری اسلامی تلاش می کنند، است.



رای مثبت بدهید



آیت‌الله ابراهیم امینی امام جمعه قم اظهار داشت: من منکر وجود مشکل در کشور نیستم اما دشمنان داخلی و خارجی سعی می‌کنند مردم را به گونه‌ای مأیوس کنند که در این انتخابات شرکت نکنند ولی شرکت نکردن در انتخابات مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید شرکت کنند و افراد اصلح را انتخاب کنند تا مشکلات کشور حل شود.



وی گفت: از کاندیداهایی که در این انتخابات، انتخاب می‌شوند انتظار و توقع داریم تا به طور جدی مشکلات مختلف مردم را رسیدگی و مردم را به آینده امیدوار کنند.

انتخابات نماد شخصیت جمهوری اسلامی



علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگاه‌های وسوسه‌آمیز دشمنان به کشورهای اسلامی اظهار داشت: ما باید با رفتارمان به آنها بفهمانیم که در اصل صیانت از حقوق ایران همه با هم متحد و پایدار هستیم.



وی انتخابات را نماد شخصیت جمهوری اسلامی دانست و افزود: ملت ایران با حضور در این انتخابات برای سرنوشت خود تعیین تکلیف می‌کند و با این کار پاسخ دشمنان را می دهد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتخابات میدان رقابت است و میدان دشمنی نیست تصریح کرد: اگر کسی برای خدمت وارد این عرصه شده باشد بعد از موفقیت در این رقابت باید به اعتماد مردم احترام بگذارد و وقتش را صرف حل مشکلات مردم کند. اگر کسی رای نیاورد باید آداب این موضوع را رعایت کند و به برادر دیگری که رای آورده کمک کند.



شرکت در انتخابات واجب است



آیت‌الله عبدالنبی نمازی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه گفت: از نگاه فقهی حضور در انتخابات و حفاظت از صلابت نظام اسلامی مانند نماز واجب عینی است و از گردن ما ساقط نمی‌شود.



وی با بیان اینکه در نظام‌های مختلف دنیا حضور حداکثری را ضامن درستی نظام خود معرفی می‌کنند، افزود: درنظام مقدس جمهوری اسلامی چون به مسائل اجتماعی نگاه فقهی داریم حضور حداکثری کفایت نمی‌کند و هرکس که واجد شرایط است حضور در انتخابات بر ذمه‌اش است.

آیت‌الله نمازی با بیان اینکه این انتخابات یک آزمایش الهی برای مسلمانان است، گفت: مردم قدر‌شناس ایران مانند هر دوره و زمانی که دشمن توطئه چینی می‌کند با حضور پر ثمر خود خواب آشفته دشمن را برملا می‌کند و چهره خبیث استکبار را به خاک می‌کشد.



شرکت در انتخابات مقابله با استکبار است



آیت‌الله علی اکبر مسعودی خمینی عضو جامعه مدرسین اظهار داشت: مردم متعهد ایران اسلامی از 45 سال پیش تاکنون در صحنه مبارزه با استکبار بودند و از چنین مردم توقع است که در تمام مراحل انقلاب با حضرت امام و مقام معظم رهبری باشند.



وی اضافه کرد: اگر ما طبق فرمایش امام راحل پشتیبان ولایت فقیه باشیم، هیچ گاه ضرر نخواهیم دید و اگر دنبال امام و رهبری و علما نباشیم قطعا زمین خواهیم خورد.



حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم بعد از انداختن رأی خود به صندوق نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) با بیان اینکه رأی دادن و حضور در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی کشور همانند انتخابات یک وظیفه شرعی است، افزود: امروز برخی از اهالی شهر قم این عبادت را در صحن کریمه اهل بیت(س) انجام می‌دهند که این امر اجر دو چندانی خواهند داشت.



وی افزود: ملت شریف ایران با حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی، دل رهبر انقلاب را شاد و نشان خواهند داد که قدردان خون شهدا هستند و با این حضور خود دشمنان را نا امید می کنند.

عدم شرکت در انتخابات ظلم بزرگی به نظام است



آیت‌الله حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: ‌ای کاش آنهایی که قصد حضور در انتخابات را ندارند می‌دانستند که چه ظلم بزرگی به خود و نظام می‌کنند.



وی با بیان اینکه گرانی‌های اخیر حاصل عواملی است که هیچ کدام به وظیفه شرعی ما در انتخابات ربطی ندارد، گفت: اگر می‌بینید که کشور در زمینه اقتصادی دچار مشکلاتی شده به وضعیت جهانی، تحریم‌های نفتی و اقتصادی کشور و برخی دیگر از مسائل که ربطی به مباحث انتخاباتی ندارد، برمی‌گردد.



نماینده مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از کسانی که ناآگاهانه خود را دچار معصیت الهی می‌کنند، اظهار داشت: آنهایی که قصد حضور در انتخابات ندارند، اگر ناآگاهانه تصمیم می‌گیرند عین نادانی است و اگر از ضررهای عدم مشارکت خبر دارند خائن هستند.



نمایندگان ارکان نظام را فراموش نکنند



مردم قم نیز با ابراز خرسندی از شور و نشاطی که در این دوره از انتخابات ایجاد شده است، این حرکت آگاهانه را مایه یاس دشمنان دانستند.



امیر قاسمی‌نیا که دانشجوی یکی از دانشگاه‌های استان است در مورد حضور باشکوه مردم در انتخابات اظهار داشت: بنده برای اینکه در این انتخابات مشارکت کنم به صندوق مستقر در حرم مطهر مراجعه کردم و از این نظر که حدود یک ساعت در صف ایستادم کمی خسته شدم ولی از اینکه می‌بینم مردم برای شرکت در انتخابات این همه با شور و نشاط وارد عرصه شدند بسیار خوشحالم.

حسن صحرایی یکی از طلاب قم که از همان دقایق ابتدایی آغاز رای گیری در این انتخابات مشارکت کرد گفت: از صبح که برای دادن رای آماده شدم نیت کردم که در این عرصه مشارکت آگاهانه‌ای داشته باشم.



وی ادامه داد: قبل از اینکه کاندیدای مورد علاقه خودم را انتخاب کنم در مورد آنها تحقیق کردم و رضای پروردگار را در نظر گرفتم تا افرادی وارد مجلس شوند که واقعا صلاح اسلام و مسلمین و مردم را در نظر داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که بعد از انتخاب شدن پایه‌های نظام فراموش شود و نمایندگان نسبت به خواسته‌های مردم بی‌اعتنایی کنند.



صحرایی اظهار داشت: ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم که ارکان پیروزی انقلاب اسلامی را فراموش نکنند و پس از تائید شدن به آنها پایبند باشند.



زهرا فیض‌آبادی که به همراه همسر و فرزندش در انتخابات شرکت کرد گفت: ما به صورت خانوادگی در این انتخابات شرکت کردیم که به شور و نشاط آن بیفزائیم و برای سرنوشت خودمان تاثیرگذار باشیم.



به گفته فیض‌آبادی استقبال مردم از این انتخابات نشانه درک موقعیت و حساسیت شرایط کنونی مملکت و عظمت انتخابات است.



وی ادامه داد: مردم ما مشکلات زیادی دارند ولی هر زمانی که انتخابات برگزار می‌شود با نشاط خاصی در آن مشارکت می‌کنند و این برای آینده نظام نویدبخش است.



در مجموع 501 شعبه اخذ رای برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان قم در نظر گرفته شد و 9 هزار نفر در برگزاری این انتخابات مشارکت می‌کنند.

