انتخابات گلستان در سلامت کامل در حال برگزاری است

محمد ابراهیم کیاپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با گذشت چند ساعت از برگزاری انتخابات، انتخابات با آرامش و امنیت در جریان است.

وی اظهار داشت: گزارشهایی که از 14 حوزه انتخابیه استان داریم، نشان از آن است که مشکلی در حوزه های گزارش نشده است.

وی عنوان کرد: انتخابات نظام جمهوری اسلامی یک ویژگی دارد و آن اینست که مردم از صفر تا 100 در اجرای آن نقش دارند.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری گلستان گفت: در واقع انتخابات را منتخبان مردم اجرا می کنند و حضور مردم، تضمین کننده امنیت هستند.

کیاپور بیان داشت: مردم امروز درس بزرگی به دشمنان نظام داده اند و ثابت کرده اند که پای انقلاب ایستاده اند.

وی گفت: اعتقاد داریم هرجا مردم باشند، مردم تامین کننده نظم و امنیت جامعه هستند.