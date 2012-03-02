حضور غرور آفرین مردم رودسر در پای صندوقهای رای

رضا دوست جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با سراسر کشور، مردم شهرستان رودسر با مشارکت غرورآفرین و پرشور خود در پای صندوقهای رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند.

وی اظهارداشت: از ساعات آغازین انتخابات مردم این شهرستان همصدا و همگام با ملت ایران در محل شعبه های اخذ رای حضور به هم رساندند تا حماسه ای دیگری را خلق کنند.

فرماندار رودسر گفت: صفهای طولانی مردم این شهرستان از همان ساعات آغازین رای گیری در محل شعبه های اخذ رای نوید حضوری دشمن شکن، مشارکت فعال سیاسی مردم و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را می دهد.

وی همچنین از جمع آوری آرای مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط 240 شعبه در دو حوزه رودسر و املش خبرداد و افزود: از این تعداد، 177 شعبه در رودسر و 63 شعبه در املش برنامه ریزی شده است.

دوست جلالی با اشاره به اینکه 70 درصد این شعبه ها ثابت و بقیه سیار هستند، اظهارداشت: در این انتخابات چهار هزار و 500 نفر عوامل اجرایی اعم از ناظران، بازرسان، نیروهای امنیتی و انتظامی مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه بیش از 120 هزار نفر در شهرستانهای رودسر و املش واجد شرایط رای هستند، گفت: از این تعداد 90 هزار در رودسر و 30 هزار نفر در املش زندگی می کنند.

فرماندار رودسر در ادامه از وجود 13 هزار نفر رای اولی در شهرستانهای رودسر واملش خبرداد و افزود: مشارکت گسترده رای اولی ها در انتخابات دشمنان را مایوس خواهد کرد.

وی اظهارداشت: مردم شهرستانهای رودسر و املش در تمامی انتخاباتهای نظام جمهوری اسلامی ایران بالای 90 درصد مشارکت داشته اند.

دوست جلالی پیش بینی کرد: بیش از 95 درصد مردم این دو شهرستان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشارکت کنند.