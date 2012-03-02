حضور مردم خلخال گرما بخش شعب اخذ رای شد

به گزارش خبرنگار مهر، استقبال پر شور این منطقه همچون سایر مناطق استان اردبیل افتخاری دیگری را برای مردم غیور شهرستان خلخال خلق کرد.



فرماندار خلخال در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به رغم کولاک سختی که از صبح منطقه خلخال را فرا گرفته است مردم دسته دسته در پای صندقهای رای حاضر می شوند و گرما بخش شعبات رای گیری شده اند.



ذبیح الله عبدالهی حضور مردم در پای صندوقهای رای به ویژه در روستاها را نسبت به دوره قبل عالی توصیف کرد و افزود: به این همه اشتیاق و شوری که در مردم وجود دارد، باید افتخار کرد و انتظار می رود نمایندگان راه یافته به خانه ملت با عملکرد خوب خود از این مردم قدردانی کنند.



وی با بیان اینکه 215 شعبه اخذ رای در سطح شهرستان خلخال کار جمع آوری آرای مردم را انجام می دهند، عنوان کرد: سه هزار و 900 نفر عوامل اجرایی اعم از نظارتی، پشتیبانی و اجرایی در زمینه انتخابات در حوزه انتخابی خلخال و کوثر در حال فعالیت هستند.



عبدالهی با بیان اینکه صندوقهای روستائی از صبح اول وقت در اختیار شعبات اخذ رای قرار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به کولاک شدیدی که در منطقه حاکم است به نظرمی رسد رسیدن صندوقهای رای گیری از روستاها با مشکل زمانی مواجه شود و شمارش آرابعد از پایان یافتن زمان رای گیری زمان بر باشد.