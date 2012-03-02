مشارکت مردم خراسان شمالی در انتخابات چشمگیر است

سید کریم سجادی در گفتگو با مهر افزود: اخبار و گزارشات رسیده حاکی از این است که از عصر امروز حضور در پای صندوق های رای سرعت بیشتری یافته و مردم به سمت صندوق های رای در حرکت هستند.

وی اظهار امیدواری کرد: مردم تا پایان مهلت قانونی تعیین شده بتوانند رای خود را به صندوق های رای بیاندازند.

سجادی تصریح کرد: مردم عزیز استان هرچه سریعتر برای حضور در پای صندوق های رای به شعب اخذ رای مراجعه و از موکول کردن این وظیفه به ساعات پایانی انتخابات خودداری کنند.

رییس ستاد انتخابات استان گفت: بر اساس قانون مدت زمان رای گیری 10 ساعت اعلام شده که در صورت نیاز به تمدید، موضوع از طریق ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام می شود.

وی با تاکید بر همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای رای دهندگان تاکید کرد: اخذ رأی در تمام شعب ثابت و سیار صرفا با ارائه شناسنامه امکان پذیراست.

24 نامزد انتخاباتی در استان برای کسب چهار کرسی مجلس شورای اسلامی رقابت دارند.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ساعت 18 روز جمعه 12 اسفند ماه در سراسر کشور ادامه دارد.