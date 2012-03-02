مردم کاندیدای متدین، ولایتمدار و دلسوز نظام را انتخاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فخری در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه بر انتخاب کاندیداهای نمایندگی مجلس بر اساس معیارهای ایمان، تقوی و علم تاکید و عنوان کرد: منتخبان نیز باید در راستا خدمتگذاری به محرومان و مستضعفان، حفظ وحدت اسلامی و تعامل بیشتر با مسئولان تلاش کنند.

وی با اشاره به اهمیت مجلس شورای اسلامی در ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: مجلس به فرموده امام راحل در راس امور است و کاندیداهایی که برای تصدی کرسی های مجلس انتخاب می شوند، باید خداترس، مومن، عالم و متخصص باشند.

امام جمعه موقت ارومیه ، مجلس شورای اسلامی را مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: قدرت مجلس در چهارچوب قانون اساسی کشور از قدرت ملت سرچشمه گرفته که باید مردم با مغتنم شمردن این فرصت در سرنوشت کشور دخیل نقش خود را ایفا کنند.

حجت الاسلام فخری با تاکید بر اینکه انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید مایه وحدت، صفا و صمیمیت باشد گفت: هر گونه اختلاف نظری در زمینه انتخابات باید در چهارچوب قانون و با رعایت اخلاق اسلامی مطرح شود.

امروز 12 اسفند ماه جاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه استان را تعیین می کنند.