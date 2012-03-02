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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

پادگان به مهر خبر داد:

33 خبرنگار و عکاس انتخابات شهریار را پوشش دادند

33 خبرنگار و عکاس انتخابات شهریار را پوشش دادند

شهریار – خبرگزاری مهر: رئیس شورای مطبوعات و رسانه شهریار از حضور فعال 33 خبرنگار و عکاس برای به تصویر کشیدن حضور شهروندان این شهرستان در انتخابات خبر داد.

محمود پادگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور پوشش مطلوب تصویری و گزارش های مربوط به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان شهریار، طی هماهنگی های به عمل آمده با فرمانداری، کارت های ویژه تردد خبرنگاران برای اصحاب رسانه صادر شد.

وی افزود: در این زمینه در مجموع 33 خبرنگار، عکاس و تصویربردار وظیفه اطلاع رسانی و پوشش اخبار و تصاویر این حماسه بی نظیر در شهرستان شهریار را بر عهده دارند.

این مسئول از خبرنگاران خواست تا حضور بی نظیر شهروندان این شهرستان را به صورت مطلوبی انعکاس دهند تا وحدت و همدلی آنها به جهانیان ثابت شود.

پادگان ادامه داد: با توجه به توطئه های دشمنان ایران اسلامی در زمینه ایجاد اختلال در انتخابات، رسانه ها نقش مهم و خطیری در انعکاس واقعیت ها و حضور میلیونی مردم پای صندوق های رای دارند.

کد مطلب 1549212

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