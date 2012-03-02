165 شعبه اخذ رای در گنبد کاووس مستقر است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی بعد از ظهر جمعه در بازدید از شعب اخذ رای شهرستان، با توصیف فراونی جمعیت رای دهنده و شوق وشور حاکم بر شعب اخذ رای گفت: بر طبق گزارشاتی که از شعب اخذ رای می رسد استقبال مردم بسیار خوب گزارش شده به طوریکه در بعضی شعب مردم از ساعات قبل از رای گیری در شعب حاضر شده اند و مشتاقانه برای رای دادن منتظر ماندند.

وی با بیان اینکه 12اسفند روی عید ملت ایران است اظهار داشت: مردم سرفراز گنبدکاووس بعد از راهپیامیی شکوهمند 22 بهمن بار دیگر روز باشکوهی را سپری می‌کند.

احمدی، 12 اسفند را روز سرفرازی ملت ایران توصیف کرد و افزود: شوقی که مردم برای دادن رای دارند نشان از اشتیاق مردم برای شرکت حداکثری در انتخابات دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: مردم شهرستان گنبدکاووس بتوانند رکورد جدیدی را در استان و کشور ثبت کند ودر انتخابات شرکت حداکثری داشته باشند.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.