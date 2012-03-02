ملت ایران افتخاری دیگر در تاریخ کشور ثبت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی پس از انداختن رای خود در صندوق اخذ رای در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه امروز شاهد حضور خوب و حداکثری مردم از ساعات اولیه در پای صندوق های رای بودیم و این حضور ترس را در دل دشمنان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: مردم چالوس نیز با حضور خود از ساعات اولیه رای گیری در پای صندوق های رای بار دیگر اتحاد،همدلی و وفاداری خود به نظام به به رخ همه کشیدند.

فرماندار چالوس بیان داشت: خوشبختانه امروز امت اسلامی ایران با توجه به منویات و روشن‏گری‏های مقام عظمای ولایت از بصیرت لازم و کافی برخوردار شده است.

وی تصریح کرد: این بصیرت همچون چراغ راهی پرفروغ در مسیر حرکت مردم ولایی، انقلابی و شهیدپرور کشور را به شاه‏راه صحیح هدایت می ‏کند.

رضایی تصریح کرد:حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرد و نشان داد که ملت بیدار ایران اسلامی همواره مشت محکمی بر دهان دشمنان می زنند.

وی گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان چالوس به خوبی و در آرامش کامل در شهرستان در حال برگزاری است و هیئت های نظارتی و بازرسی اشراف کامل بر کلیه مسایل دارند.

رضایی اذعان داشت: گزارشی که از مجموع 114 شعبه اخذ رای در شهرستان چالوس دریافت شد مشکلی در روند اجرای انتخابات وجود ندارند و مردم نیز حضور گسترده در ژای صندوق های رای دارند.

فرماندار چالوس گفت: رسانه های گروهی شهرستان چالوس نیز از ساعات اولیه صبح امروز جهت پوشش خبری این رویداد بزرگ حضوری فعالی و گسترده داشتند که نهایت تقدیر و تشکر را از این قشر دارم.