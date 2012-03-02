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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

رضایی:

ملت ایران افتخاری دیگر در تاریخ کشور ثبت کردند

چالوس - خبرگزاری مهر: فرماندار چالوس گفت: ملت ایران با حضور گسترده و پرشور خود در پای صندوقهای رای افتخاری دیگر را در تاریخ این کشور به ثبت رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی پس از انداختن رای خود در صندوق اخذ رای در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه امروز شاهد حضور خوب و حداکثری مردم از ساعات اولیه در پای صندوق های رای بودیم و این حضور ترس را در دل دشمنان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: مردم چالوس نیز با حضور خود از ساعات اولیه رای گیری در پای صندوق های رای بار دیگر اتحاد،همدلی و وفاداری خود به نظام به به رخ همه کشیدند.

فرماندار چالوس بیان داشت: خوشبختانه امروز امت اسلامی ایران با توجه به منویات و روشن‏گری‏های مقام عظمای ولایت از بصیرت لازم و کافی برخوردار شده است.

وی تصریح کرد: این بصیرت همچون چراغ راهی پرفروغ در مسیر حرکت مردم ولایی، انقلابی و شهیدپرور کشور را به شاه‏راه صحیح هدایت می ‏کند.

رضایی تصریح کرد:حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرد و نشان داد که ملت بیدار ایران اسلامی همواره مشت محکمی بر دهان دشمنان می زنند.

وی گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان چالوس به خوبی و در آرامش کامل در شهرستان در حال برگزاری است و هیئت های نظارتی و بازرسی اشراف کامل بر کلیه مسایل دارند.

رضایی اذعان داشت: گزارشی که از مجموع 114 شعبه اخذ رای در شهرستان چالوس دریافت شد مشکلی در روند اجرای انتخابات وجود ندارند و مردم نیز حضور گسترده در ژای صندوق های رای دارند.

فرماندار چالوس گفت: رسانه های گروهی شهرستان چالوس نیز از ساعات اولیه صبح امروز جهت پوشش خبری این رویداد بزرگ حضوری فعالی و گسترده داشتند که نهایت تقدیر و تشکر را از این قشر دارم.

کد مطلب 1549216

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