معرفی 2 دوربین شگفت انگیز/ دوربین مورد علاقه "جابز" رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکتهای کانن و Lytro با ارائه دوربینهای جدید خود بسیار خبرساز شده اند، رونمایی از دوربین جدید کانن در بیست و پنجمین سالگرد سیستم EOS و ارائه دوربین جدید Lytro با قابلیت بزرگنمایی یا تمرکز بر روی عکس پس از ثبت آن توجه بسیاری از علاقمندان به عکاسی را به خود جلب کرده است.

اول عکس بگیر بعد پردازش کن

این دوربین کوچک 400 دلاری شرکت Lytro از تکنولوژی بهره برده است که بنیانگذار شرکت اپل، "استیو جابز" به آن علاقه زیادی داشت و برای استفاده از این فناوری در گوشی های آی-فن خود به صورت مداوم با شرکت Lytro ملاقات می کرد.

این دوربین کوچک ابتدا عکس را در هر حالت و موقعیتی به ثبت می رساند و سپس عکاس می تواند ایرادهای آن را به راحتی برطرف کرده و بخشهای ناواضح آن را واضح سازد. زمانی که تصاویر به ثبت رسیده توسط این دوربین در نمایشگر رایانه، لپ تاپ یا تبلت نگاه کنید، تصویری ثابت مشاهده نخواهید کرد، بلکه این تصاویر به صورت متحرک ثبت می شوند و عکاس می تواند هر عنصری از عکس را تغییر دهد تا شفافیت و وضوح مورد نظر خود را به دست بیاورد.

از نگاه بسیاری از متخصصان، این دوربین در صنعت عکاسی تحولی بزرگ ایجاد کرده است. عده ای نبودن نور فلش را در این دوربین به عنوان ضعف بزرگ آن عنوان کرده اند، اما اکثر متخصصان تکنولوژی جدید آن را عامل برتری آن نسبت به بسیاری از دوربینهای موجود در بازار می دانند.

این دوربین تمامی نوری که در برابر لنزش قرار دارد را ذخیره کرده و اطلاعات دریافتی را آماده پردازش ثبت می کند. زمانی که کاربر درباره منطقه مورد نظرش از عکس که به وضوح و شفافیت نیاز دارد، تصمیم گرفت می تواند عکس را با قالب JPEG ذخیره کند.

این دوربین دارای مجموعه ای از لنزهای کوچک است که تمامی نورهای محیط را جذب کرده و تمامی تصاویر مقابل لنز را به صورت همزمان در هر نقطه کانونی که باشند به ثبت می رساند. این لنزها حجم وسیعی از اطلاعات از قبیل رنگ و نور، موقعیت و جهت پرتوهای نوری را به ثبت می رسانند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، نرم افزار داخلی دوربین این اطلاعات را به تصویری سه بعدی و متحرک تبدیل کرده و به این شکل عکاس می تواند نقطه مورد نظر برای تمرکز و وضوح را انتخاب کند. همچنین می توان تصاویر به ثبت رسانده توسط این دوربین را بدون نیاز به استفاده از ابزاری خاص به صورت سه بعدی نمایش داد.

دوربین کانن 5D Mark III

شرکت کانن در نهایت در بیست و پنجمین سالگرد سیستم EOS خود نسخه ارتقا یافته از دوربین 5D خود را با قابلتی تصویربرداری و عکاسی با وضوح تصویری 22 مگاپیکسل و با قیمتی گزافتر رونمایی کرد.

این دوربین ترکیبی از فناوری های عکاسی روز است و شاید در ظاهر به دوربینهای پیشین کانن شباهت داشته باشد، اما درون آن تغییرات بزرگی را تجربه کرده است. دوربین جدید کانن به نمایشگری 3.2 اینچی، پردازشگر Digic 5، حسگر CMOS 22.3 مگاپیکسلی، سیستم 61 نقطه ای مشبک تراکم بالای فوکوس خودکار، دو جایگاه برای کارتهای حافظه مجهز است و دامنه حساسیت یا ISO آن از محدوده 50 تا 102 هزار و 400 به 100 تا 25 هزار و 600 افزایش پیدا کرده است.

همچنین این دوربین می تواند در قالب HD و با دامنه حساسیت 100 تا 128 هزار تصویربرداری کند. این دوربین امکان کنترل سطح صدا را در زمان تصویربرداری به وجود آورده و به علاوه برای اولین بار به درگاه هدفن مجهز است و تصویربردار می تواند در هنگام تصویربرداری صدا را از طریق هدفن بشنود.

بر اساس گزارش engadget، پردازشگر این دوربین سرعت پردازش تصاویر را 17 برابر بیشتر از مدلهای پیشین دوربینهای کانن ساخته و به عکاسان امکان می دهد عکسهای فرمت RAW خود را در وضوح تصویری 10.5 و 5.5 مگاپیکسل برای عکسهایی که به چاپ در ابعاد بزرگ نیازی ندارند، و 22 مگاپیکسل برای عکسهایی که در قطع بزرگ چاپ می شوند، به ثبت برسانند.